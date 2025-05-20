DEM Grup toplantısında konuşan Hatimoğulları: ‘Ertelenen adımlar için engel kalmadı’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Hatimoğulları, konuşmasında, PKK’nin fesih sürecini hatırlatarak, bunun “barış ve demokratikleşme” için “bir milat” olduğunu söyledi.

PKK’nin açıklamasının çatışma dönemini kapatıp yeni bir dönemin kapılarını araladığını savunan Hatimoğulları, “demokratikleşme ve barış ortamı için alınmış en önemli karardır. Bu, sadece Kürt halkı için değil, tüm Türkiye halkları ve Ortadoğu için de büyük bir şanstır” dedi.





Hatimoğulları, ayrıca, “Türkiye'de demokrasi nasıl gelişecek? Kürtlerin hakkı ve hukuku ne olacak? Tüm kimlikler ve inançlar nasıl eşitçe yaşayacak? Bu soruların cevabı, aynı zamanda çözümün kendisidir” diye konuştu.





Barış ve çözüm sürecinin önündeki engellerin ortadan kalktığını savunan Hatimoğulları, “Şiddet ve çatışma gerekçesiyle ertelenen adımlar için artık herhangi bir engel kalmamıştır. 86 milyon yurttaşın geleceği için hükümetin artık pratik adımlar atması tarihi bir anlam taşımaktadır” diye konuştu.





Hatimoğulları, “çözüm için ortaklaşma ve güvenlikçi politikaların terk edilmesi” gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, klasik güvenlikçi aklın kelepçesinden mutlaka ama mutlaka kurtulmalıdır. Onurlu bir barışı hep birlikte inşa etmenin vaktidir. Yarım asırdır şiddet ve kanla yazılan sayfaları kapatmanın tam da vaktidir.”





Hatimoğulları, konuşmasını şöyle devam etti:

“Ortak vatanda eşit yaşamı inşa etmenin ve bunu Demokratik Cumhuriyet ile taçlandırmanın tam zamanıdır. Bu ülkenin her köşesinde adalet ve özgürlük için barışın bembeyaz sayfasını, özgürlüğün masmavi mürekkebiyle yazmanın vaktidir. Vakit barışın, demokrasinin ve adaletin vaktidir.”





EKONOMİK KRİZE DİKKAT ÇEKTİ





Konuşmasının devamında ekonomik krize dikkat çeken Hatimoğulları, barışın sadece siyasal değil, ekonomik bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Bir yandan barışı konuştuğumuz için umutluyuz ama halk aç ve mutsuz. Halk için çalışan bir iktidar yok. İnsanlar açlıktan, yoksulluktan kan ağlıyor” dedi.





Çatışma sürecinin maliyetine de dikkat çeken Hatimoğulları, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı, çatışmanın maliyetini 2 trilyon dolar olarak açıkladı. Bu para savaş araçlarına değil, emekçiye harcansaydı toplum bu kadar yoksulluk çekmezdi” diye konuştu.

“Zengin şirketlerden vergi alınmıyor. Adaletsiz vergi sistemine her seferinde itiraz ediyoruz. Türkiye ekonomisi, yüzyılın en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Her iki yurttaştan biri mutsuz. Bu tabloyu değiştirmek mümkün” diyen Hatimoğulları, kaynakların barışa ve emekçilere aktarılmasıyla yoksulluğun sona erebileceğini savundu.





“HUKUK VE DEMOKRASİ BARIŞ GÜVERCİNİNİN İKİ KANADIDIR”

Hukuksuzlukların barış sürecine zarar verdiğini belirten Hatimoğulları, “Demokrasinin olmadığı yerde barış nasıl gelişecek?” diye sordu.

Yarın görülecek HDK ve Kent Uzlaşısı davalarına da değinen Hatimoğulları, Kobani Davası’nda tutuklu bulunanların da derhal tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Yargıya güven yerlerde sürünüyor. Barış akademisyenleri iade edilebilir, hasta mahpuslar tahliye edilebilir, siyasi tutuklular serbest kalabilir, AİHM kararları uygulanabilir, kayyumlar geri alınabilir. Gelin bu adımları bayramdan önce atalım, halklara bir bayram hediyesi verelim” diye konuştu.





BAHÇELİ’NİN KOMİSYON ÖNERİSİNE DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barış sürecine ilişkin Meclis’te komisyon kurulması önerisine destek verdiklerini söyleyen Hatimoğulları, “tarihi kararların parlamento ve yasalarla desteklenmesi gerekiyor. Süreci şeffaf bir biçimde yürütmek istiyoruz. Yeni sürecin belirleyici adresi Meclis’tir” dedi.





“ÇATIŞMA İSTEYENLERDEN DAHA CESURUZ”

Konuşmasının sonunda çağrıda bulunan Hatimoğulları, “DEM Parti kapı kapı dolaşıyor, milyonlarca haneyle buluşarak barışı tesis etmeye çalışıyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkese barış ve demokrasi borcumuz var. Barış gelirse ülke bölünür diyenler, halkı galeyana getirenler yanlış yapıyor. Biz diyoruz ki, çatışma isteyenlerden daha cesuruz. Gelin barışın sesi olalım” dedi.