DEM heyeti, yeni süreç kapsamında CHP’yi ziyaret etti: 'Samimiyet ve şeffaflık şart'

Terör örgütü PKK’nin silah bırakma açıklaması sonrası siyasi parti ziyaretlerine başlayan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel ile Meclis’te süreçle ilgili kurulacak komisyon ve yeni yargı paketi gibi konuları ele aldı.

CHP kurmayları, görüşmede süreçle ilgili “katkı vermeye hazır ancak Kent Uzlaşısı soruşturması, tutuklu siyasiler gibi yaşanan çelişkiler nedeniyle iktidarın samimiyetini sorgulayan” tutumlarını DEM heyetine ilettiklerini belirtti. Meclis’te kurulacak komisyon için “nitelikli çoğunluk” vurgusu yapan CHP kurmayları “Bu komisyon iktidarın çoğunluğuyla istediği değişiklikleri yaptığı, muhalefeti yok saydığı bir yer olmamalı. Komisyonda nitelikli bir çoğunluk oluşturulmalı ve partilerin uzlaşısıyla bir çalışma çıkartılmalı. Şehit aileleri, süreçten etkilenen her kesim burada dinlenmeli” dedi.

Terör örgütü PKK’nin silah bırakma açıklaması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te komisyon kurulması çağrısı sonrası siyasi parti ziyaretlerine başlayan DEM Parti heyeti, dün CHP genel merkezine geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Edinilen bilgiye göre; toplantıda Meclis’te süreçle ilgili kurulacak komisyon, yeni yargı paketi gibi konular ele alındı. CHP kurmayları, görüşmede süreçle ilgili “katkı vermeye hazır ancak siyasi hesaplara ortak olmayacaklarına” ilişkin tutumlarını DEM heyetine ilettiklerini belirtti. CHP’nin sürecin başından beri üç noktaya vurgu yaptığına dikkat çeken kurmaylar “İlk andan beri şeffaflık ve samimiyet çağrısı yapıyoruz. Sürecin Meclis’te olması gerektiğini söylüyoruz ve başta şehit aileleri olmak üzere terörden etkilenen tüm kesimlerin dinlenerek rızası alınması gerektiğini vurguluyoruz. Ancak şu ana kadar bunlar dinlenmedi. Bahçeli, Meclis çağrısını daha yeni yaptı. Fakat onu da kimseye danışmadan, kendi başına yaptı. Kendi kendine bir komisyon tanımı yaptı. Böyle önemli bir süreç bir kişinin kendi başına aldığı, tüm Meclis’e dayattığı kararlarla yürütülmez. Ortak akılla ortaya çıkar” dedi.

‘NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK’ VURGUSU

Meclis’te kurulacak komisyon için “salt çoğunluk” vurgusu yapan CHP kurmayları “Bu komisyon iktidarın çoğunluğuyla istediği değişiklikleri yaptığı, muhalefeti yok saydığı bir yer olmamalı. Komisyonda nitelikli bir çoğunluk oluşturulmalı ve partilerin uzlaşısıyla bir çalışma çıkartılmalı” ifadelerini kullandı. Bunun dışında komisyona şehit ailelerinin gelmesinin de önemli olduğunu belirten CHP’liler “Süreçten etkilenen her kesimin, sivil toplum kuruluşunun burada dinlenmesi, rızasının alınması lazım” diye konuştu.

‘SAMİMİYET TESTİ VERMELİLER’

Öte yandan; süreçle ilgili endişelerini de anlatan partililer “Yanıtlanması gereken sorular var. Silah bırakma süreci nasıl olacak? Bırakanlara ne olacak? Yargı paketinin kapsamı nasıl olacak? Kimler affedilecek? Tutuklu siyasiler ne olacak? Tutuksuz yargılama olacak mı? Kayyum uygulamaları ne olacak? Yargı süreçlerindeki siyasi tavırlar devam mı edecek? Kent Uzlaşısı soruşturması sürecek mi? Bunun gibi iktidarın yanıtlaması gereken birçok soru var” dedi. Ayrıca sürecin sadece güvenlik kaygısıyla yürütülmemesi gerektiğini de belirten CHP kurmayları “Türkiye’nin bir demokratikleşme adımına ihtiyacı var. Yani kayyum yasasının kaldırılmasından, terör suçlamalarının değiştirilmesine kadar yapılması gereken birçok düzenleme var. Bunun dışında mevcut yasalara, AYM kararlarına, anayasaya uyum sorunu var. Bu süreç yürütülürken tutuklu ve suç örgütü lideri olmakla itham edilen cumhurbaşkanı adayımız var. Belediyelerimizde kayyum; tutuklu gençler, siyasetçiler var. İktidar bu başlıklar üzerinden bir samimiyet testi vermeli” değerlendirmesini yaptı.

‘ARTIK ŞEFFAFLIĞA İHTİYAÇ VAR’

CHP lideri Özgür Özel, görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. CHP’nin süreçle ilgili tavrının net olduğunu belirten Özel “Komisyon fikrinin sahibiyiz, ilk savunucusuyuz. Komisyon fikrine Devlet Bey’in olumlu yaklaşımı önemli. Ancak ne ben ne Devlet Bey ne de bir başka siyasi lider ‘Komisyon şu kadar kişiden oluşsun, şöyle kurulsun…’ Bu dayatılacak husus değil. Doğru yöntem Numan Bey’in (TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş) partilerin liderlerini bir toplantıya çağırması. Görüşlerini alması. Bu doğrultuda bir uzlaşıyla belirlenmesi. Komisyon oluşunca usul ve esaslarını kendilerinin belirlemesi. Meclis’e böyle bir dayatma olmaz” dedi.

Komisyonda salt çoğunluk da olmaması gerektiğini belirten Özel “Salt çoğunluk ‘AKP ile anlaştık, ne dersek o olur’ olur. Nitelikli çoğunluk aranmalı. Başta şehit aileleri ve gazilerin dinlenmesi, yaşanan süreçten zarar gören herkesin gelmesi de lazım” ifadelerini kullandı. İktidarın terör örgütüyle uzun süredir bir görüşme yürüttüğünü söyleyen Özel “Bir takım çalışmalar yapılıp bunlar yokmuş gibi davranıp birbirimizi kandırmayalım. Ama beyfendiler şunu söylemek istiyor. ‘PKK kayıtsız şartsız silah bırakacak, hiçbir şey olmayacak.’ Belli arkasından bir şeyler olacağı. Burada artık şeffaflığa ihtiyaç var. Artık ciddiyetle bu işe sarılmalıyız. Artık biraz ciddiyet, samimiyet. Kimse kimseyi kandırmasın. Vatandaşın aklıyla alay edilmeyen bir süreç olsun” diye konuştu.