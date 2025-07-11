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DEM'li Ahmet Türk'ün yurtdışı yasağı, 'silah bırakma töreni' için kaldırıldı

DEM'li Ahmet Türk'ün yurtdışı yasağı, 'silah bırakma töreni' için kaldırıldı

11.07.2025 14:56:00
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Haber Merkezi
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DEM'li Ahmet Türk'ün yurtdışı yasağı, 'silah bırakma töreni' için kaldırıldı

Son yerel seçimde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan ve yine üçüncü kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün sekiz yıldır yurtdışı yasağının üç gün önce kaldırıldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK üyesi bir grup, Cumhur İttifakı tarafından "Terörsüz Türkiye"  adı altında yürütülen süreç kapsamında Irak Süleymaniye'deki bir alanda silahlarını bıraktı.

Alanda düzenlenen "tören"de, terör örgütü üyesi 30 kişilik bir grubun bıraktığı silahlar daha sonra yakılarak imha edildi. 

Silahların imha sürecini çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve STK'dan kişiler izledi. Bunlar arasında DEM Parti'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk de bulunuyordu.

"TÖRENE KATILABİLEYİM DİYE..."

Son yerel seçimde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan ancak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'le ilgili törende yer alması için yurt dışı yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

 

Töreni izleyen gazetecilerden biri olan Halk TV'den İsmail Küçükkaya'nın aktardığına göre Ahmet Türk, "8 yıldır bana yurt dışı çıkış yasağı vardı hakkımda. Üç gün önce buradaki törene de katılabileyim diye yurt dışı yasağım da kaldırıldı" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #ahmet türk #Dem Parti

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