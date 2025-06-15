DEM'li Gergerlioğlu'ndan 'süreci hızlandırın' çağrısı: 'İsrail Türkiye'yi vurmaya hazırlanıyor'

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) AKP ve MHP'nin "Terörsüz Türkiye" diye adlandırdığı sürecin hızlandırılması çağrısı geldi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in İran'ın ardından Türkiye'yi vurmaya hazırlandığını öne sürdü.

Gergerlioğlu'nun konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"İsrail, İran'dan sonra Türkiye'yi vurmaya hazırlanıyor! Bölgede Türkler ve Kürtleri vuracak yeni Gazzelerden önce İsrail'e dur denebilmeli! Kürt barışı gecikmemeli! Ortadoğu'yu cehenneme çevirecek İsrail, insanlığın düşmanıdır. Umarım gecikmeden tüm mazlumlar bunu anlar!"







