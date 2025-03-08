DEM Parti, AKP ve MHP'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan, ardından İmralı'nın çağrısıyla devam eden süreçte, DEM Parti Eş Genel Başkanları siyasi parti turuna çıkıyor. İlk ziyaret pazartesi günü CHP'ye yapılacak. Son olarak MHP ve AKP ile görüşme tarihi de belli oldu.
DEM Parti heyeti, siyasi parti turlarına başlıyor.
Parti Eş Genel Başkanları'nın ilk ziyareti 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleşecek.
TARİH BELLİ OLDU
Son olarak AKP ve MHP'ye ziyaret tarihi de belli oldu. DEM Parti, her iki partiye de 17 Mart'ta ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.
NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın çağrısını TBMM'de bile yapabileceğini söyledi.
Öcalan, Bahçeli'nin istediği çağrıyı 27 Şubat'ta yaptı. Öcalan, PKK ve tüm grupların silah bırakmasını istedi.
DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Öcalan'ın çağrısının ardından siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı.
Etiketler: #Dem Parti #MHP
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