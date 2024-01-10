DEM Parti CHP’yi ziyaret edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Aralık’taki DEM Parti ziyaretinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da 11 Ocak Perşembe günü CHP’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmüş, DEM Parti’de sıcak bir şekilde karşılanan Özel, çıkışta ‘diyaloğa devam’ mesajı vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Tarihi davada flaş Türkiye iddiası!
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt