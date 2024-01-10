DEM Parti CHP’yi ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:37
DEM Parti CHP’yi ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Aralık’taki DEM Parti ziyaretinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da 11 Ocak Perşembe günü CHP’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmüş, DEM Parti’de sıcak bir şekilde karşılanan Özel, çıkışta ‘diyaloğa devam’ mesajı vermişti.


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