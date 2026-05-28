DEM Parti'den AKP'ye bayram ziyaretinde mesaj: 'Umut ediyoruz ki adımlar atılmış olur'

AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Emre Şahin Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. AKP heyetini, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan kabul etti.

KURT: "SIRRI SÜREYYA ÖNDER, ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Geçen yaşamını yitiren DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i anarak sözlerine başlayan AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Sırrı Süreyya Önder benim hemşehrimdi, bizim abimizdi. Ülkemiz için büyük bir kayıp. Çok renkli bir insandı. Çok güzel bir insandı. Dolayısıyla tekrar acıları yaşamak zor geliyor bize ama DEM Parti'ye gelince de Sırrı Süreyya'yı anmadan bırakmak olmaz. Güzel insan olunca herkes -cenazesinde de gördünüz- kalbine bastı" dedi.

Kurt, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu belirterek, "'Coğrafya kaderdir' diyoruz ama bu kaderi güzelleştirmek de hepimizin elindedir. Çevremiz bir ateş çemberi. Kuzeyimizde, güneyimizde, batımızda, doğumuzda her tarafta ya savaşlar ya gerginlikler var. Bu ortamda ülkemizi en iyi şekilde vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi en iyi şekilde en doğru şekilde, esenlikli, sağlıklı, huzurlu bir ortamda yaşamalarına vesile olmak önemli. Hepimiz için bu büyük bir görev. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizi badirelere götürmeden, riskli alanlardan uzak tutarak hepimiz için huzurlu bir ortamda yaşamak bu ülkenin her partilisine büyük bir hizmettir" diye konuştu.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ ÇÖZÜM SÜRECİ BÜTÜN ÜLKELERİMİZE HUZUR GETİRİR"

Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini geliştirdiğini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Ermenistan'la ilişkiler yumuşuyor. Karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkiler gelişiyor. Suriye'de iç barış sağlandı. Orada insanlar en azından geçmiş onlarca yıl içerisindeki sıkıntıları şu an bertaraf etmeye ulaşıyorlar. Tabii güneyde özellikle Filistin Gazze'de ve Lübnan'da büyük bir soykırım yaşanıyor. Bu soykırımın etkilerini bütün dünya çekiyor. Doğumuzda İsrail, Amerika ile İran arasındaki savaş bütün dünyayı etkiliyor. Ukrayna-Rusya hakeza yıllardır bir savaş yaşanmasına rağmen henüz ufukta bir barış gözükmüyor. İran, İsrail, Amerika ile aralarındaki savaşta da görülüyor. Bir barış ortamı maalesef sağlanabilmiş değil.

Biz AKP olarak huzurun, barışın egemen olduğu bir dünya arzuluyoruz. Ben Adıyaman milletvekiliyim. Bizim Adıyaman'ımız da huzurun başkenti olarak anılır. Sizler de gittiğinizde görmüşsünüzdür. Biz Adıyamanlılar olarak gerçekten hoşgörü içerisinde tüm insanlara, tüm görüşlere, her kesime saygı çerçevesinde hürmet ederiz. Ümit ediyorum ki çözüm süreci bütün ülkemize huzur getirir. Bütün ülkemizin insanlar arasında dostluk, barış, kardeşlik imkanlarını sağlar, doğumlarını yeşertir. Bunun ne kadar doğru bir zamanda yapıldığını bugün daha iyi görüyoruz. Şu anki ortamda dostluk, barış, kardeşliğe ülkenin çok ihtiyacı var. Hepimizin görüşleri farklı olabilir. Önemli olan aynı ülkenin değerlerine hizmet etmek. Ülkemiz ne kadar büyük olursa ne kadar kalkınmış olursa, insanlarımız o kadar mutlu olur. Bizim de tek gayemiz ülkemize hizmet etmektir. Tekrar nazik kabullerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu ülkeye daha güzel günler olması için beraber çalışalım istiyorum."

ÇELEBİ: "SÜRECİN CİDDİYETİ GÖREREK HIZLI ADIMLAR ATMAK ÖNEMLİ"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Orta Doğu coğrafyasında yaşananlara değinerek, "Türkiye, barış için ve gelecek günler için tarihi bir fırsatı yakaladı. Bu tarihi fırsatın kaçırmaması gerektiği noktasında sanıyorum bu çabalarla ve söylemlerle hepimiz hemfikiriz. Tabii ki süreçler kelimelerle başlar ama bir anlamda o süreçleri hayata geçiren süreçlere güven telkineden de yapılan eylemler ve pratiğe dönmesidir. Şems der ki, 'Savaş silahların susması değil insandaki bölünmelerin de iyileşmesidir.' Açıkçası toplumumuzda inanılmaz yaralar var. Bunların şifalandırılması sorumluluğu hepimize düşüyor" dedi.

Toplumdaki yaraların şifalanması için en önemli aşamanın Orta Doğu coğrafyasında her şeyin olabildiği konjonktürde sürece ilişkin yasal adımların atılması gerektiğini belirten Çelebi, "Bu yurt olma noktasında elinden gelen çabayı gösteren bu noktada her daim barışın sesi olmak noktasında Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu bu çabanın halkın beklediği o statünün de netleşmesi gerçekten temennimizdir. Sanıyorum ki en kısa sürede sizin de vermiş olduğunuz bu destekten sonra hayata geçecektir. Bunu temenni ediyoruz ve umut ediyoruz. Çünkü yaptığımız her halk toplantısında çok açık ve net söyleyebiliriz ki halk bunu bekliyor. Bu güvenin tesis edilmesi aslında bir anlamda hem süreç açısından ama en çok da belki bu güven bir anlamda sizin için de önemli olacaktır. Bu sorumlulukla yaklaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çelebi, sürecin ciddiyetinin görülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hızlı adımlar atmamız da önemli. Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu son çağrı da bu yönde biliyorsunuz. Toplumun sıkışmışlığından bahsediyor. Özellikle öfke yüklü toplumların söylediği gibi büyük düşünce, büyük öfkeler yüklenmesi, büyük düşünce ve büyük etik değerler olmadan dönüştürülemeyeceğini ve son kertede toplumun yaşamın her düzleminde etik, siyasal, ekonomik ve hukuksal noktada bir sıkışmışlığın olduğunu özellikle vurguluyor ve ısrarcıyız ve acele etmemiz gerektiği yönde ki çağrı ve öngörüsü gerçekten kıymetli. Bizler de umut ediyoruz ki önümüzdeki günlerde halkın beklediği bu adımlar bir an önce atılmış olur" dedi.

KURT: "SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

AKP'li Kurt da DEM Partili Çelebi'nin sözlerinin ardından "Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem İmralı'nın da destekleriyle bir sürece girildi ve bu sürecin ne kadar doğru bir zamanlama içerisinde yapıldığını da şu anki konjonktürde çok daha iyi görüyoruz. Meclis'te biliyorsunuz komisyonumuz kuruldu. Komisyon raporunu da verdi, tamamladı ve süreç devam ediyor. Burada bu sürecin çözümlenmesi, bu sürecin bir noktaya ulaşması için de hem devlet kurumlarımız, hem partilerimiz hepsi bir gayret içerisinde ben emeği geçen, ülkemize barış, huzur, esenlik gelmesi için analar ağlamasın diye elini taşın altına koyan tüm liderlere, tüm siyasi partilere de tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.