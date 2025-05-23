DEM Parti'den dikkat çeken çıkış: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması çağrısı yapılan komisyona değinen Doğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuda sorumluluk alması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Doğan, "Bu komisyon Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek içi toplanabilmeli, toplanmalı" diye konuştu.

Doğan, komisyon teklifinin partileri için önemli olduğunu söyledi. Toplumda önemli kaygılar olduğunu kaydeden Doğan, "Bu kaygıları gidermek Meclis'in görevi" dedi.

ERDOĞAN'NA YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Silah vesayetinden kurtuldukça, DEM Parti de siyasi mücadelesini çok daha farklı bir şekilde sürdürme fırsatını yakalıyor. Siyaseti çok daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi DEM’e yeni avantajlar sağlayacaktır" sözleri sorulan Doğan, şunları söyledi:

"Bu süreç herkese avantaj sağlamalı. 'Silahlar konuşuyor o yüzden sizin yanınızda duramıyoruz' diyenlere de sesleniyoruz; Buyrun, bugün demokratik bir Türkiye için birlikte mücadele edelim. Bu alanı genişletmek istiyoruz"

"YENİ ANAYASA" ÇIKIŞI

Doğan, yeni anayasa konusunda ise "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni anayasa tartışmalarını farklı siyasi çıkar tartışmalarının üzerinde tutmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.