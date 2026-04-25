DEM Parti'den 'kongre' açıklaması: Sonbaharda yapacağız

25.04.2026 17:35:00
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Olağan kongremizi sonbaharda eylül, ekim gibi yapacağız. Kongre tarihimizi parti meclisimizde netleştireceğiz" dedi.

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Doğan, kongre çalışmalarına başladıklarını belirterek, "DEM Parti yeni döneme hazırlanmak için olağan kongresini yapmak üzere, bunun takvimini de belirlemek üzere tartışmalarını sürdürüyor. Kongre hazırlıklarımızı herkesi kapsayacak şekilde en geniş kesimlerle tartışarak yapıyoruz. Dolayısıyla konferanslar yapıyoruz, en sonunda büyük bir konferans ve ardından büyük kongremizi yapıyoruz. Olağan kongremizi sonbaharda eylül, ekim gibi yapacağız. Kongre tarihini parti meclisimizde netleştireceğiz" diye konuştu.

"SÜRECİN RİTMİ İSTENEN TEMPODA DEĞİL"

İktidarla yürütülen 'süreç'le ilgili de mesajlar veren Doğan, "savaş ve şiddetin olduğu bölgede Türkiye'nin barışı konuşmak ve demokratik bir toplum tahayyüllü kurmak zorunda olduğunu" söyleyerek, "Zaman zaman duraksamalar oluyor, bazen ritmi istenilen tempoda olmuyor, evet. Bu kamuoyuna şöyle yansıyor; 'Demek ki bir tıkanıklık var.' İşte bu yansımalara ilişkin başta biz siyasi partiler olmak üzere Türkiye'de barışı, yaşam hakkını, demokrasiyi, eşitlik ve özgürlüğü savunan herkes bunu başarabilmemiz için birlikte sorumluluk hissetmelidir" açıklamasında bulundu. 

Açılım sürecinde takvim belirsiz: ‘Silah bırakılmadı’ itirafları geldi, süreç kilitlendi Açılım süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerde takvim netleşmezken, iktidar kanadından gelen “örgütün silah bırakmadığına” ilişkin itiraflar süreci kilitledi. AKP kaynakları, “önce silah bırakma teyidi” şartını öne çıkarırken, yasal adımların bu aşamadan sonra atılacağını vurguluyor.
DEM Partili Hatimoğulları'ndan süreç çıkışı: ‘Frene değil, gaza basmamız gereken bir evreden geçiyoruz’ DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, süreçle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini kaydetti. Kayyım uygulamasına son verilmesi ve terör örgütü PKK’nin silahsızlandırılmasına dair özel yasa çıkarılması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, bölgesel ateşin ortasında Türkiye’nin barış için vakit kaybetmeden somut adım atması gerektiğini ifade etti.
Süreçte 'tıkanıklık' iddialarına AKP kurmayları yanıt verdi: 'Sonunda bir karar verilecek' Kulislerde “Terörsüz Türkiye” sürecinin tıkandığı ve sürecin iktidar aleyhine işlediği değerlendirmesi yapılıyor. AKP'li kurmaylar, olası erken seçim için DEM’in desteğinin kritik olduğunu vurgularken, süreçten geri dönüşün mümkün olmadığına dikkat çekiyor.