DEM Parti'den 'kongre' açıklaması: Sonbaharda yapacağız

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Doğan, kongre çalışmalarına başladıklarını belirterek, "DEM Parti yeni döneme hazırlanmak için olağan kongresini yapmak üzere, bunun takvimini de belirlemek üzere tartışmalarını sürdürüyor. Kongre hazırlıklarımızı herkesi kapsayacak şekilde en geniş kesimlerle tartışarak yapıyoruz. Dolayısıyla konferanslar yapıyoruz, en sonunda büyük bir konferans ve ardından büyük kongremizi yapıyoruz. Olağan kongremizi sonbaharda eylül, ekim gibi yapacağız. Kongre tarihini parti meclisimizde netleştireceğiz" diye konuştu.

"SÜRECİN RİTMİ İSTENEN TEMPODA DEĞİL"

İktidarla yürütülen 'süreç'le ilgili de mesajlar veren Doğan, "savaş ve şiddetin olduğu bölgede Türkiye'nin barışı konuşmak ve demokratik bir toplum tahayyüllü kurmak zorunda olduğunu" söyleyerek, "Zaman zaman duraksamalar oluyor, bazen ritmi istenilen tempoda olmuyor, evet. Bu kamuoyuna şöyle yansıyor; 'Demek ki bir tıkanıklık var.' İşte bu yansımalara ilişkin başta biz siyasi partiler olmak üzere Türkiye'de barışı, yaşam hakkını, demokrasiyi, eşitlik ve özgürlüğü savunan herkes bunu başarabilmemiz için birlikte sorumluluk hissetmelidir" açıklamasında bulundu.