Süreçte 'tıkanıklık' iddialarına AKP kurmayları yanıt verdi: 'Sonunda bir karar verilecek'

Nefes yazarı Nuray Babacan, çözüm sürecine ilişkin iktidar partisi kulislerine yansıyan bilgileri aktardı. "Bu yoldan dönemeyiz" diyen AKP kurmayları, süreçteki tıkanıklık iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Bu süreç bizim aleyhimize işliyor. Eninde sonunda karar noktasına geleceğiz. Bir yıl sonra erken seçim yapmaktan söz ediyoruz. Peki bu seçim kararını kiminle çıkaracağız? DEM’in desteği olmadan sonuç alamayız.

Bir grup, ‘güvenlik mekanizması karar versin silahların tam bırakıldığı onayı verilmeden yasaları yapmayalım’ diyor. Normalde bunların güvenlik bürokrasisi ve devlet olmasını beklersin, bu sefer tam tersi siyasette direnenler var.

Bazı siyasiler ve bürokratlar olarak biz de ‘yasayı yapalım içine silahların teslim şartını koyalım. Güvenlik mekanizması da ona göre işlesin’ diyoruz. Sonunda bir karar verilecek, bundan geri dönüş yok. Geri dönülürse bir daha bu yol alınamaz…”