DEM Parti'den Meclis'e '4 Kasım' önergesi

4.11.2025 17:06:00
4.11.2025 17:06:00
Haber Merkezi
DEM Parti, 4 Kasım 2016’da dönemin HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın aralarında olduğu HDP'li milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonla ilgili TBMM Başkanlığına önerge verdi.

 

 

 

 

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç4 Kasım 2016’da başta dönemin HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere birçok HDP'li milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonla ilgili  TBMM Başkanlığına önerge verdi.

 

 

Önergede "4 Kasım 2016 tarihinde eş zamanlı bir operasyonla 6 milyon yurttaşın oyunu almış ve Parlamento'nun 3’üncü büyük partisi olan HDP’nin milletvekillerinin, eş genel başkanlarının, belediye eş başkanlarının tutuklanmasının toplumda ve ülke demokrasisinde yarattığı tahribatın araştırılması ile milletvekillerine dönük hukuk dışı uygulamaların tespitine ilişkin Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz" denildi. 

Önergenin gerekçesinde de şu ifadeler kullanıldı:

 

 

"Ülkedeki siyasal mücadelenin meşru, demokratik siyasal yol ve yöntemlerle yürütülmeyip yargı kurumlarının bu siyasal mücadeleye dahil edilmesi, bir bütün olarak demokrasinin ve demokratik düzenin temelden sarsılması anlamına gelmektedir. Milletvekillerinin tutukluluğu ve dokunulmazlıklarının kaldırılmış olmasının hukuk dışılığı izahtan vareste olup bununla beraber ülke halklarının ortak geleceği açısından yaratmış olduğu sakıncalar ile birlikte değerlendirildiğinde son derece vahim bir tablo ile karşı karşıya olunduğu açıktır. Bu nedenle milletvekillerinin tutuklandığı gün olan 4 Kasım Darbesi’nin etki ve sonuçlarının araştırılması; hukukun üstünlüğüne dayanan etkili ve anlamlı bir demokrasinin temellerinin atılması ve devamlılığı açısından hayati önemdedir."

