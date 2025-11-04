Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜSİAD heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ı ziyaret etti

4.11.2025 16:19:00
Haber Merkezi
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, DEM Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’dan oluşan heyet ile Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

 

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, DEM Parti Genel Merkezini ziyaret etti.

TÜSİAD Heyeti, görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’dan oluşan heyet ile bir araya geldi.

Ziyaretin amacına ve içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

