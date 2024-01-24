DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ayşe Serra Bucak kimdir? Ayşe Serra Bucak kaç yaşında, nereli?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aday adayı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkan adayı Ayşe Serra Bucak seçildi. Peki, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ayşe Serra Bucak kimdir? Ayşe Serra Bucak kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:43
DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ayşe Serra Bucak kimdir? Ayşe Serra Bucak kaç yaşında, nereli?
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkan adayı Ayşe Serra Bucak seçildi. Peki, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ayşe Serra Bucak kimdir? Ayşe Serra Bucak kaç  yaşında, nereli?

AYŞE SERRA BUCAK KİMDİR?

Ayşe Serra Bucak, aslen Siverek’li olup 1976 Diyarbakır doğdu. 1995 yılında İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2006 yılında Almanya’da Köln Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü yaptı.2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan danışmanlığı ve meclis üyeliği yaptı.

2022’den bu yana Yeşil Sol Parti İl Yönetiminde yer aldı. Kadın ve çocuk alanlarında çalışmalar yürüttü.

AYŞE SERRA BUCAK EVLİ Mİ?

Evli olan Bucak iki çocuk annesi.


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