DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: Başak Demirtaş sürpriz oldu, değerlendireceğiz

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:10

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:01

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Sezai Temelli, Türkiye'nin giderek hukuk ve adaletten uzaklaştığını savunarak, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını eleştirdi.

Anayasa Mahkemesinin, Anayasa'nın gereğini yerine getirdiğini, bu kararın tartışılamayacağını dile getiren Temelli, "Anayasa Mahkemesinin karalarına herkes uymakla yükümlüdür. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu Meclisin görevidir, bu toplumun mutabakatla sağlayacağı bir şeydir. Herhangi bir mahkemenin kalkıp bu konuda hüküm kurması mümkün değildir, anlamlı da değildir." görüşünü paylaştı.

Temelli, "Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı fazlasıyla bağımlı, taraflı, siyasallaşmış durumdadır. Buna derhal son vermemiz gerekiyor. Buna son vermediğimiz sürece adalet sistemindeki bu çöküş ülkeyi çok büyük felaketlere sürüklemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ayakta tutmak uğruna adalet sisteminin çökertilmesi, ülkedeki sorunların kaynağını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bir bütçe faciasıyla karşı karşıya bulunulduğunu ileri süren Temelli, 2023'te bütçe açığının 1,4 trilyon lira olduğunu, 2024 yılı bütçe açığı tahmininin ise 2,7 trilyon liraya çıktığını söyledi. Temelli, hazırlanan bütçenin yıl sonunu görmeyeceğini ve yine ek bütçe yapılması gerekeceğini savundu.

'CHP' VE 'BAŞAK DEMİRTAŞ' YANITI

Bir gazetecinin, DEM Parti ve CHP'nin, İstanbul'da işbirliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine de Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" diye konuştu. Temelli, Demirtaş'ın adaylık talebinin kendisi için "sürpriz" olduğunu da ekledi.