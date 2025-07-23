DEM Parti: 'Emine Ocak’ın mirası, adalet mücadelemizde yaşamaya devam edecektir'

DEM Parti, hayatını kaybeden Cumartesi Anneleri'nin sembol ismi Emine Ocak için başsağlığı mesajı paylaştı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi Anneleri’nin direngen sesi, hakikat ve adalet arayışının simgesi Emine Ocak’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Kaybedilen evladının akıbetini sormaktan bir an olsun vazgeçmeyen Emine Anne’nin mücadelesi, bu topraklarda adalet arayan herkesin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Başta ailesi, Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Emine Ocak’ın mirası, adalet mücadelemizde yaşamaya devam edecektir."