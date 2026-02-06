DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 6 Şubat'ta yaşadığımız sadece bir felaket değil, bir ihmaldi

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay’da anmalar devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, eski KESK Eş Başkanı Şükran Kablan, bugün Samandağ Çiğdede Mezarlığı’nda depremde yaşamını yitirenlerin aileleriyle bir araya geldi. Ailelere baş sağlığı dileyerek acılarını paylaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"6 Şubat'ta yaşadığımız sadece bir felaket değil, bir ihmaldi. Bilinçli aslında bir katliamın altyapısı oluşturuldu. Fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de imarından iskanına kadar tamamı ranta göre belirlenmişti. Binalar yıkıldı, evler yıkıldı. Bizim Fatmalara sözümüz olsun. Tabii ki anacağız, bir araya geleceğiz. Bu çok kıymetlidir. Dayanışacağız ama bize düşen, onların anısına yapacağımız en büyük saygı bu katliam faillerini ortaya çıkarıp yargılamalarını sağlamaktır. Asıl suçlu sadece deprem değil. Depremin bu kadar büyük kayıplara yol açmasını sağlayan sistemin kendisidir."

"11 İLDE VE EN ÇOK DA HATAY VE ADIYAMAN'DA FELAKETİN İZLERİ CANLI CANLI YAŞIYOR"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise "Hala mezarsız kayıplarımız var. Hala bunun sebepleri araştırılmıyor. Deprem suçlarından tek bir tutuklu yok. Birileri Hatay’ı siyaset malzemesi yapıp 'deprem bölgelerini yeniden inşa ediyoruz' diyor ama biz her yıl buradayız. Deprem döneminde de gelmiştik. Şu anda Hatay, Samandağ, Adıyaman, Malatya, Maraş, 11 ilde ve en çok da Hatay ve Adıyaman'da felaketin izleri canlı canlı yaşıyor" dedi.