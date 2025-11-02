DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Ahmet Türk ile Ekrem İmamoğlu’nu hiç ayırt etmedik'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Konferansı’nın açılış konuşmasını yaptı. Bakırhan, “Demokrasimiz hasta, yerel demokrasi daha da hasta” diyerek, merkeziyetçi yönetimden vazgeçilip, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bakırhan, şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün aslında çok hayati bir meseleyi, yerel demokrasiyi tartışacağız. Zaten genel olarak da demokrasi arayışı olan, demokrasi sorunu yaşayan bir ülkede yaşadığımız için yerel demokrasiyi aramak da gayet nomaldir. Birlikte tartışarak bir yol bulacağız. Tartışma sonuçlarını da yerel yönetimler kurulumuz değerlendirecek, yolumuzu açacak.

"YEREL İRADEYİ YOK SAYAN VE GASP EDEN BAŞKA BİR BASINÇLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Türkiye’de hiçbir dönem olmadığı kadar yerel yönetimler tehdit altında, hiçbir dönem olmadığı kadar çok zayıf bir noktada bulunuyor. Cumhuriyet kurulurken de yerel yönetimler büyük bir basınç altındaydı, büyük bir merkezleşme baskısı vardı. Ama özellikle 20 Temmuz 2016’dan sonra benim de burada oturan birçok arkadaşımızın da içinde olduğu yeni bir dönem başladı. Yerel iradeyi yok sayan ve gasbeden başka bir basınçla karşı karşıya kaldık. O gün bugündür bu merkeziyetçilik dalgası giderek artıyor.

"KENTİN İRADESİNİ YOK SAYIYORLAR"

Demokrasimiz hasta, yerel demokrasi daha da hasta. Emin olun bu hastalığın ilacı da çok belli. Bu tür hastalıkların ilacı yerel demokrasiyi geliştirerek, büyüterek çözülür. Ama biz yerel demokrasiyi gerçekleştirme yerine nasıl merkezleştiririz, nasıl merkeze bağlarız gibi tartışmalara denk geliyoruz. Bu merkeziyetçilik dalgası artık son bulmalıdır. Bu dalga karşısında mücadele etmek hepimizin temel görevidir. Birlikte bu baskı karşısında durmak, yol açmak konusunda üzerine görev ve sorumluluk düşen bizler, daha fazla kenetlenerek bir yol bulmaya çalışacağız. Yerel iradeyi yok sayanlar, aslında sık sık belirttikleri ‘millet egemenliği’ni yok sayıyorlar, kentin iradesini yok sayıyorlar.

"SİİRT’E SESSİZ KALDIĞIMIZ İÇİN BUGÜN İSTANBUL’UN TEMEL GÜNDEMİ KAYYUMDUR"

Bu artık bir Türkiye meselesidir, 86 milyonun meselesidir. Siirt’e sessiz kaldığımız için bugün İstanbul’un temel gündemi kayyumdur. Berivan, Ali, Veli içerideyken sessiz kaldığımız için İmamoğlu içeridedir, Şişli içeridedir, diğer seçilmiş belediye başkanları içeridedir. Aslında sadece bu yerel demokrasinin olmayışından kaynaklı bizim ne yapmamız çok net bir şekilde ortadayken o görevimizi yerine getirmiyoruz. Kayyum, irade gaspı neredeyse birlikte durmamız, birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu böyle egelleyebiliriz. Yani Şişli ile Hakkari’yi eşitlemediğimiz müddetçe bu antidemokratik uygulamalar devam eder. Mücadele yoksa, bu tabloyu yaşayacağız, her sabah yeni bir irade gaspıyla karşı karşıya kalacağız.

"BU AKIL TUTULMASINA ARTIK ‘HAYIR’ DİYORUZ"

Emin olun bu yerel yönetimlere dönük yaklaşımlardan kaynaklı ülke çok umutsuz. Çünkü Ankara’da ne olduğuna insanlar gözünü, kulağını kapatabiliyor. Ama Mardin’de halkın iradesi gasp edildiğinde, kendi seçmiş olduğu, sürekli temas içerisinde olduğu, kapısına gidip dertleştiği insan yerine bir anda tanımadığı biri kenti yönetince çok daha ağır hissediliyor. Dolayısıyla bu akıl tutulmasına artık ‘hayır’ diyoruz. Ülkenin içerisinde olduğu karamsarlığı ortadan kaldıracak, umutları tekrar yeşertecek ortak bir mücadele ortaya koyma sorumluluğumuz devam ediyor. Bu vesileyle İstanbul’dayız.

"YERİNE KAYYUM ATANAN BELEDİYE BAŞKANLARININ DA GÖREVLERİNİN BAŞINA DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem imamoğlu’nun ve benzer durumda olan belediye yöneticilerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini, görevleri başına dönmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Biz hep bu noktada durduk. Biz, Ahmet Türk ile Ekrem İmamoğlu’nu hiç ayırt etmedik. Biz, aynı şekilde tarif edilmememize rağmen irade gaspı nerede olursa olsun aynı yaklaşımla yaklaştık. Yine, tutuklu olan yerel yöneticilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Yerine kayyum atanan belediye başkanlarının da görevlerinin başına dönmelerini istiyoruz.

“SADECE KAYYUMLAR DEĞİL, KAYYUMA NEDEN OLAN YASALAR DA ORTADAN KALDIRILMALI”

İrade gaspının olduğu bir ülkenin ne itibarı olur, ne istikrarı olur, ne de kimse dikkate alır. Dünyanın, Avrupa’nın başka gündemleri var. Enerjiden çevreye, tüketimden üretime, barınmadan sağlığa... Yani aslında olması gereken şeyleri tartışırken, bizim Sayın Özgür Özel ile birlikte irade gasbından, kayyumlardan bahsetmemiz ülke için büyük bir utançtır ve bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Demokrasi eksikliğinin ilacının yerel demokrasi olmasını artık bu ülkeyi yönetenler net bir şekilde anlamalı ve görmeli. Sadece kayyumlar değil, kayyuma neden olan yasalar da artık ortadan kaldırılmalı.”

"BELEDİYELERİMİZ BÜTÜN YURTTAŞLARA EŞİT HAKLAR VE FIRSATLAR SUNMALIDIR"

Bakırhan, ekonomideki fırsat eşitsizliğine dikkat çekerek “Türkiye ekonomisi zaten çok iyi bir yolda değil. Ciddi bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Nedenlerinden birisi, gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliktir. Ciddi bir uçurum var. Kentlerimiz neredeyse iki ayrı dünyayı yaşıyorlar. Bir tarafta yoksulluk, diğer tarafta da refah içerisinde yaşayan küçük bir azınlık var. Onun için belediyelerimiz bütün yurttaşlara eşit haklar ve fırsatlar sunmalıdır. Bizler hem yerel yönetimler üzerindeki vesayetle mücadele edeceğiz - ki ediyoruz- hem de kent barışını sağlayacak yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde olacağız” dedi.

"BİR AN ÖNCE GEÇİŞ YASALARI ÇIKARILMALIDIR"

Bakırhan, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararı ve yaşanan sürecine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu süreç önemlidir ve bu sürecin kalıcı olması için artık somut adımlar atılmalıdır. En haklı basınç budur. 1 yıldır tek taraflı çok tarihi adımlar atıldı. En son geri çekilme kararı bence yapılan en büyük adımlardan biridir. Onun için bir an önce geçiş yasaları çıkarılmalıdır. Sonrasında da hak ve özgürlüklerin genişletilmesi gerekiyor. Düşüncesini belirtenin, aynı düşünmeyenin artık yargılanıp, hapsedilmemesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor.”