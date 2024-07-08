DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: ‘Kayyım geri çekilsin’

Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:42

Güncelleme: 08.07.2024 - 18:49

DEM Parti’nin Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran’da kayyım atanmasına karşı başlatılan “İradeye Saygı Yürüyüşü” 9. gününde Hakkari’de sona erdi. Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HDP Eş Genel Başkanı Cahit Kırkazak ile DEM Parti’nin milletvekilleri katıldı. Yürüyüş, Hakkari Valiliği önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

'İRADE DİKTATÖRLÜKTE SARAY DEMEKTİR'

Hatimoğulları, yaptığı konuşmada; “Değerli Hakkari halkı heyetimiz dokuz gündür yollarda. Van’dan buraya kadar da yürüyüşü kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu 9 günlük yürüyüşte bir talebimiz vardı: İradeye saygı. İrade nedir? İrade demokraside halk demektir ama diktatörlükte saray demektir, tek adam demektir. İrade nedir? Demokrasidir, adalettir. Ama otoriter faşist rejimlerde irade kolluk kuvvetidir, kayyımdır, seçilmişin yerine atanmışı getirmektir. Bizler iradeye saygı diyoruz. Türkiye'de eğer seçme ve seçilme hakkı erken dönemde yasalaşmışsa bu halkın iradesinin, sandıktan çıkan doğrudan iradesinin tanınması gerekir” dedi. “Erdoğan bu son seçimlerde ‘Sandıktan çıkana saygı duyacağız’ demişti ama sandıktan çıkana Hakkari’de saygı duymadı” diyen Hatimoğulları, “Mehmet Sıddık arkadaşımız haksız ve hukuksuz şekilde 19 küsur yıl cezaya çarptırıldı. Daha Mehmet Sıddık arkadaşımız hakkında karar verilmeden, arkamızda gördüğünüz valilik makamında durması gereken şahıs İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak belediyeye atandı. Bakın Manisa Kula Belediye Başkanı tutuklandı ve yerine Belediye Meclisi belediye başkanını seçiyor. Biz Hakkari’de ne yaptık? Belediye Meclisimiz toplandı, Viyan Tekçe eş başkanımızı başkanvekili olarak seçti. Şu anda yapılması gereken Belediye Eş Başkanımız Viyan Tekçe’nin resmi atamasının gerçekleşmesidir ama bunu yapmıyorlar” ifadelerini kullandı.

'ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

İktidarın anayasayı çiğnediğini belirten Hatimoğulları, “Anayasa uygulanmalıdır, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler uygulanmalıdır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Nasırlı ayaklarımızla, su toplayan ayaklarımızla, yürüyüş kolu olarak güneşten yanan tenimizle irademize sahip çıkıyoruz. Kayyım derhal geri çekilsin, Viyan Tekçe derhal başkanvekili olarak atansın. Türkiye’deki bütün demokrasi güçleriyle, haktan ve adaletten yana olan bütün kesimlerle birlikte irademize saygısızlık yapanlara karşı eylem ve etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.