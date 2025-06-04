Dem Parti Eş Genel Başkanı'ndan belediye başkanlarının sevk görüntülerine sert tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden, 5 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartı istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 22 kişinin tutuklanmasına, 14 kişinin de "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan belediye başkanları, yardımcılar ve diğer isimler şöyle:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve İsmet Abacı.

Aralarında Büyükçekmece Basketbol Klübü Genel Koordinatörü Halil Satı, Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli ve Songül Demir'in de bulunduğu 9 isim hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB operasyonunda gözaltına alınanların tek sıra halinde adliyeye getirilmesine tepki gösterdi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li seçilmişlere yönelik devam eden siyasi operasyonlar, Türkiye’deki fay hatlarını germekte ve kutuplaştırmayı arttırarak ortak gelecek tahayyülüne büyük zarar vermektedir.

"SİYASİ ACİZLİK VE HUKUKSUZLUĞUN GÖSTERGESİDİR"

12 Eylül yargılamaları ve KCK siyasi soykırım operasyonlarını andırır şekilde mahkemeye sevk edilen seçilmişlerin tek sıra fotoğraflarının servis edilmesi, siyasi acizlik ve hukuksuzluğun göstergesidir.

Biz haksızlık, hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın karşısında durmaya devam edeceğiz. Siyasi tarihimiz haksızlıklara karşı durmanın tarihidir.

Tarihin doğru tarafı; o ya da bu partinin yanında yer almak değildir. Tarihin doğru tarafında yer almak hukukun, demokrasinin, barışın yanında tavizsiz şekilde yer almaktır. Bizim yerimiz de yurdumuz da barış, demokrasi ve hukuktur.

Yargının siyasallaşması bu ülke için büyük bir tehdittir. Bundan vazgeçilmelidir. Siyasete dönük yargı sopası artık son bulmalıdır."