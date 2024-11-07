DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'soruşturma' açıklaması

Yayınlanma: 07.11.2024 - 18:18

Güncelleme: 07.11.2024 - 18:19

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlattı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin resmi hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gelişme, kayyım uygulamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde ne yazık ki geçmişten ders alınmadığını gösteriyor" dedi.

Bakırhan, İçişleri Bakanlığı'nın "yetkisini aşıp kendisini yargı yerine koyduğunu" belirterek şunları kaydetti:

"Konuşmamda hukuksuz uygulamaların altını çizdim ve halkın bu saldırılar karşısında boyun eğmeyeceğini ifade ettim. Tarihsel bir mücadele belleğine atıfta bulunarak, geçmişte katledilen önemli şahsiyetleri hatırlattım ve bu şiddet politikalarının çözüm getirmediğine vurgu yaptım. Bu bağlamda, Seyid Rıza’nın 'Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu; ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun' sözünü de paylaştım.

Hazmedilemeyen ve çarpıtılan bu konuşmam bugün başka bir hukuksuzluğa vesile edilmek isteniyor. İçişleri Bakanlığı yetkisini aşıp kendisini yargı yerine koyarak, yaptığım bu konuşma üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.

"DİYALOG VE MÜZAKERE SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILMALI"

30 yıldır demokratik siyasette ısrar eden, türlü oyunlara, işkencelere ve hapislere rağmen vazgeçmeyen bir siyasetçi olarak ifade ediyorum, bu hukuksuzluktan geri dönülmeli, kayyım uygulamalarına son verilmeli ve halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Kürt sorununda barışa yönelik adımlar bir an önce atılmalı, savaş ve şiddet politikalarına son verilmelidir. Diyalog ve müzakere süreci yeniden başlatılmalı, çatışmasız ve demokratik bir Türkiye inşa edilmelidir.

"KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜNE NİYETİ OLANLAR SAĞDUYULU BİR YOL İZLEMELİDİR"

Kürt sorununun demokratik çözümüne niyeti olanlar sağduyulu bir yol izlemelidir. İçişleri Bakanlığı başlattığı hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçmelidir. Eğer bir inceleme başlatacaksa, yalan ve iftiralarla toplumu yanıltan ve manipüle eden kişiler hakkında başlatmalıdır. Geçmişten bugüne kadar benzer hedef göstermelerin Türkiye halklarına neler kaybettirdiğini biliyoruz. Acı deneyimlerin bir kez daha yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Mardin İl Başkanı Tunç, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "İrade gasbına karşı kendi mahkemesini kuracak. Bu kayyımlar buradan gidecek. Kürdistan coğrafyasından gitmeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bakırhan'ın da Mardin Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, "Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Bakırhan'ın sözlerinin çarpıtıldığı bildirilmişti.