‘DEM Partililerin olduğu mitingde olmam’ demişti: Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın açıklamalarına cevap verdi. Köksal, Esenyurt'taki kayyum karşıtı mitinge katılmama gerekçesini "Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam" diyerek açıklamıştı.

‘DEM Partililerin olduğu mitingde olmam’ demişti: Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 18:13

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına rağmen protestoya katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yanıt verdi.

Burcu Köksal'ın gerekçe olarak "Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam" açıklamasını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buldan, "Biz sana ölüyoruz…" şeklinde yanıt verdi.

NE DEMİŞTİ?

Burcu Köksal tv100 yayınında şu açıklamaları yapmıştı:

“Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net."


Etiketler: #Pervin Buldan #Burcu Köksal

İlgili Haberler

Burcu Köksal, kayyum karşıtı protestolara neden katılmadığını 'açıkladı': 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'

Burcu Köksal, kayyum karşıtı protestolara neden katılmadığını 'açıkladı': 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
Burcu Köksal'dan 'Esenyurt' açıklaması: Nerede ne zaman olacağımı ben bilirim

Burcu Köksal'dan 'Esenyurt' açıklaması: Nerede ne zaman olacağımı ben bilirim
Afyonkarahisar Valiliği, Başkan Burcu Köksal'ı protokolde plastik sandalyeye oturtmaya çalıştı

Afyonkarahisar Valiliği, Başkan Burcu Köksal'ı protokolde plastik sandalyeye oturtmaya çalıştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler