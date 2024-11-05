‘DEM Partililerin olduğu mitingde olmam’ demişti: Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap
DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın açıklamalarına cevap verdi. Köksal, Esenyurt'taki kayyum karşıtı mitinge katılmama gerekçesini "Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam" diyerek açıklamıştı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına rağmen protestoya katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yanıt verdi.
Burcu Köksal'ın gerekçe olarak "Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam" açıklamasını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buldan, "Biz sana ölüyoruz…" şeklinde yanıt verdi.
NE DEMİŞTİ?
Burcu Köksal tv100 yayınında şu açıklamaları yapmıştı:
“Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net."
Etiketler: #Pervin Buldan #Burcu Köksal
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