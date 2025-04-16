DEM Parti: 'Eş Genel Başkanlarımız Önder’in son durumuna ilişkin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapacak'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:27

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:27

DEM Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun öğrenilmesinin ardından, dün geceden bu yana çok sayıda kişinin hastane önündeki bekleyişini sürdürdüğü ifade edildi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin programlarını iptal ederek hastaneye geçtiği kaydedilen açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak hem bilgi aldığı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Erdoğan, Buldan’a ‘Ne gerekiyorsa yapılacak’ dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AKP temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani parti yetkililerimizi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca Alevi kurumlarından ABF, ADFE, AABK, Pir Sultan Abdal Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Kültür Vakfı ve çok sayıda kurum temsilcisi ile eski CHP Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi Önder için geçmiş olsun dileğinde bulundu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ittifak partilerimiz ve bileşenlerimizin hastanedeki bekleyişleri ise sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül de ilk saatlerde hastaneye gelerek yapılan müdahale konusunda bilgi aldı.

Önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hastaneyi ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarımıza ve yetkililerimize geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yine hastaneyi ziyaret eden siyasetçiler arasında CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP’li ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül, Tuncay Özkan da vardı. Önder’in, aralarında Mahsun Kırmızıgül’ün de bulunduğu sanatçı dostları da hastaneyi ziyaret etti. Hastaneye yoğun gelişler devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün 17.00'de hastaneyi ziyaret edecek.

''BİLGİLENDİRMELER DEVAM EDECEK''

Önder’in sağlık durumunu yakından takip eden parti yetkililerimiz kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Eş Genel Başkanlarımız son duruma ilişkin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapacak."



