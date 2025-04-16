Mansur Yavaş'tan, Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:42

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:43

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün gece kalp krizi geçiren ve ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için bir "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

“ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”

X hesabından bir paylaşım yapan “Dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.