Armağan Çağlayan, sosyal medyadaki 'Sırrı Süreyya Önder' yorumlarına tepki gösterdi: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:07

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:07

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu ameliyata alındı.

12 saat ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili doktorlar açıklamada bulundu.

İKİ KEZ KALBİ DURDU

Önder'in kalp-damar cerrahisindeki en kritik operasyonlardan birini geçirdiğini söyleyen doktoru, “Sırrı bey evine gelen acil müdahale ekiplerine durumu söyledikten sonra yere yığılmış. Aort damarının yırtılmasıyla beraber kalp krizi de geçirmiş. İki kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı” ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in hayati riskinin devam ettiği açıklandı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN, O YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Önder hakkında yapılan hakaret içerikli yorum ve paylaşımlara Çatalca Müftüsü üzerinden tepki gösterdi.

Çağlayan, X’ten yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar bütün ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?" dedi.

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak'ın ölümünün ardından 'Sahnede gebermiş.' diyen Çatalca Müftüsü büyük tepki çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.