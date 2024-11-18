DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını!

Sabah saatlerinde DEM Parti Esenyurt binasına baskın düzenleyen polis, bazı kitap ve fotoğraflara el koydu. Ayrıca DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları ifadeye çağrıldı.

DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:22

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.

MA'nın aktardığına göre DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan ifadeye çağrıldı.

Parti binasında saat 11.00’a kadar süren arama sonrası polisin bazı kitaplara ve fotoğraflara el koyduğu öğrenildi.

DEM Parti İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polisin hiçbir bildirim yapmadan bina kapısını kırarak arama yaptığı belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada "Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" denildi.


Etiketler: #Dem Parti #Esenyurt

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