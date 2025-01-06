Sosyal medya hesaplarına engel: DEM Parti'den tepki geldi
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Hiç kimse ve hiçbir güç, hakikati, basın özgürlüğünü, özgür basını engelleyemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
DEM Parti'nin X hesabından açıklama yayımlandı.
Açıklamada İletişim Başkanlığının 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe çevirisine de değinildi.
Bazı X hesaplarına getirilen erişim engelinin eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
"İletişim Başkanlığının "Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının “Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê” adıyla Kürtçe yayınlandığının propagandasını yaptığı paylaşımının daha mürekkebi kurumadan aynı zamanda Kürtçe yayın yapan özgür basın kurumları Mezopotamya Ajansı, JinNews, Yeni Yaşam Gazetesi ve SiyasiHaber’in X hesapları keyfi olarak erişime engellendi.
İktidar bu kararla şiarının "Bi Her Zimanî Bijî Heqîqet! Her Dilde Yaşasın Hakikat" değil, "Bi her awayî astengî û sansur/Her koşulda sansür ve engelleme" olduğunu ilan etmiş oldu.
Bu utanç verici karar derhal kaldırılmalıdır. Hiç kimse ve hiçbir güç, hakikati, basın özgürlüğünü, özgür basını engelleyemeyecektir."
İletişim Başkanlığının "Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının “Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê” adıyla Kürtçe yayınlandığının propagandasını yaptığı paylaşımının daha mürekkebi kurumadan aynı zamanda Kürtçe yayın yapan özgür basın kurumları Mezopotamya Ajansı, JinNews,… pic.twitter.com/T01y4CraGO— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) January 5, 2025
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