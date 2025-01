Sosyal medya hesaplarına engel: DEM Parti'den tepki geldi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 00:20

Güncelleme: 06.01.2025 - 00:20

DEM Parti'nin X hesabından açıklama yayımlandı.

Açıklamada İletişim Başkanlığının 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe çevirisine de değinildi.

Bazı X hesaplarına getirilen erişim engelinin eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"İletişim Başkanlığının "Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının “Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê” adıyla Kürtçe yayınlandığının propagandasını yaptığı paylaşımının daha mürekkebi kurumadan aynı zamanda Kürtçe yayın yapan özgür basın kurumları Mezopotamya Ajansı, JinNews, Yeni Yaşam Gazetesi ve SiyasiHaber’in X hesapları keyfi olarak erişime engellendi.

İktidar bu kararla şiarının "Bi Her Zimanî Bijî Heqîqet! Her Dilde Yaşasın Hakikat" değil, "Bi her awayî astengî û sansur/Her koşulda sansür ve engelleme" olduğunu ilan etmiş oldu.

Bu utanç verici karar derhal kaldırılmalıdır. Hiç kimse ve hiçbir güç, hakikati, basın özgürlüğünü, özgür basını engelleyemeyecektir."