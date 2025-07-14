DEM Parti heyeti yeniden liderler turuna çıkıyor: İlk durak Davutoğlu ve Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan 'süreç'te kritik aşamaya gelindi ve terör örgütü PKK sembolik olarak silah bıraktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı konuşmada "MHP-AKP-DEM" üçlüsünü ilan etmesiyle, gözler bu kez Meclis'e çevrildi.

Son olarak DEM Parti heyeti, yeniden liderler turuna çıkıyor.

PROGRAM BELLİ OLDU

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Heyet daha sonra saat 14.00'te de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CHP lideri Özgür Özel ile yapılacak görüşme de perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek.