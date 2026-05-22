DEM Parti heyetinden CHP'ye dayanışma ziyareti... Özgür Çelik açıkladı: İstanbul'un 39 ilçesinde yürüyüş düzenlenecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, dün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vermişti.

Mahkeme tedbir kararı vererek mevcut CHP yönetiminin de görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Bu gelişmenin ardından CHP'ye dayanışma ziyaretleri sürüyor.

DEM PARTİ'DEN ZİYARET

DEM Parti heyeti, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ziyaret etti.

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE YÜRÜYÜŞ

Özgür Çelik, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimiz bu akşam saat 20.00'de partimizin Genel Merkezine bir çağrı yaptı. Bizler de İstanbul'un 39 ilçesinde ilçe başkanlıklarımız belirleyeceği yerde ve adreste eş zamanlı basın açıklamalarımızı gerçekleştirip yürüyüşler gerçekleştireceğiz" dedi.

Çelik, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul İl Binamızı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve sendikalar ziyaret ediyorlar. Şu anda DEM Parti'nin İstanbul İl Eş Başkanları, Parti Meclis üyeleri, milletvekilleri ve bileşen partileri ziyaret ettiler. Ben DEM Parti heyetine, milletvekillerine, Parti Meclisi üyelerine ve bileşen partilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Mesele CHP meselesi değildir; mesele, demokrasi meselesidir, adalet meselesidir, anayasal düzen meselesidir. Kıymetli ziyaretleri için tekrar DEM Parti heyetine teşekkür ediyorum."

DEM PARTİLİ ÇINAR: ANA MUHALEFETİ SUSTURMAYA ÇALIŞAN BİR İKTİDAR AKLI...

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar ise, "Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Uzun bir süredir muhalefeti, ana muhalefeti susturmaya çalışan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. En son durum olarak batığımızda, CHP'ye yapılan bu tutumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. Biz DEM Parti olarak Türkiye'de demokrasinin, demokratik bir Cumhuriyet'in inşa edilmesi her siyasi partinin kendi iradesiyle ülkeyi yönetmesini hep ifade ettik. Ancak geldiğimiz aşama şu; artık seçimin geçerliliğinin kalmadığı, siyasi partilerin kongrelerinin geçerliliğinin kalmadığı bir Türkiye karanlık tabloyla karşı karşıyayız. Bu toplumu dizayn etmeye çalışan, aynı zamanda iktidar aklının siyasi partileri dizayn etmeye çalışan zihniyetine karşı durmak için hep birlikte mücadelemizi yürüteceğiz."