DEM Parti İmralı Heyeti, Mesrur Barzani ile görüştü

İmralı Heyeti’nin IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesi sona erdi. Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, Mesrur Barzani ile görüştü
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:13

DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile avukatlardan oluşan DEM Parti Heyeti, bugün Erbil’de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu ve Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyetin görüşmelerini tamamlayarak bugün Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.


Etiketler: #Abdullah Öcalan #Dem Parti

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