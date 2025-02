CHP'den Van'da DEM Parti'ye 'dayanışma' ziyareti

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:14

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:19

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması gerekçesiyle DEM Parti Van İl Başkanlığı'na gerçekleştirdiği dayanışma ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Hiç kimse ‘bana bir şey olmaz’ demesin, susarsak bir gün herkesin kapısı sabah 06.00’da çalınır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, DEM Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından ortak açıklama yapıldı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan, şunları kaydetti:

"Seçmen iradesi, seçimler, sandıklar demokrasinin en önemli olgularından biridir. Maalesef, halk iradesi yok sayılıyor. Neredeyse burada yaşayan 1 milyon 200 bin hemşehrimize ‘siz bu ülkeye ait değilsiniz, sizin seçme ve seçebilme hakkınız yok, siz bir irade ortaya koyamazsınız, biz istediğimiz an sizin iradenizi bir tarafa bırakıp iradenizin üstüne bir tane memuru getirir koyarız’ denildi. Elbette bu saygısızlık sadece Van halkına karşı gerçekleşen bir saygısızlık değil, aynı zamanda 85 milyon yurttaşın seçme ve seçebilme iradesine, demokrasiye, adalete, hukuka karşı gerçekleşen bir saygısızlıktır. 31 Mart seçimlerinde AKP’li adayların bütün devlet imkanlarını kullanmalarına rağmen halkımızın büyük fedakarlıklarıyla, alın teriyle, helal oylarıyla biz seçildik.

"BU SON VERİLEN CEZA YOK HÜKMÜNDEDİR''

Yargı süreçlerinin, hükümetin talimatıyla yürütüldüğünü sadece biz söylemedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin her birimizle ilgili verdiği ve Türkiye hükümetini ağır bir şekilde mahkum ettiği karaarlar var. Özetle, HDP’li siyasetçilerin, iktidarın siyasi talimatıyla tutuklandığını, Türkiye’de birtakım yargı mensuplarının kendi görevlerini kötüye kullanarak, bilerek ve isteyerek suç işleyerek, anayasayı ayaklar altına alarak siyasi saiklerle yargılama süreçlerimizin yürütüldüğüne hükmetti. Dolayısıyla bu son verilen ceza da yok hükmündedir. Teşebbüs suçlamasıyla verilen cezanın hukuksuz ve haksız bir ceza olduğunu bütün Türkiye biliyor.

"KAYYUM EN AZINDAN BİRAZ UTANIR''

Şimdiki atanan kayyum, aslında 31 Mart seçimlerinden önce atanan kayyumdu. Halkın malını, mülkünü kendi yandaşlarına peşkeş çeken kayyumun pratikleri söz konusu. Hadi hükümet onu yapmadı, kayyum en azından biraz utanır, ‘benim yönetememem ve halkın malını çarçur etmemden kaynaklı Van halkı bana haddimi bildirdi, bir daha kayyum olmak istemiyorum’ demesi gerekirken, halkı üç beş kuruşuna nasıl çökerim hesabıyla gelmiş, utanmadan halkın iradesini gasp etmeye devam etmiştir.”

"HER SABAH BİR HUKUKSUZLUKLA UYANMAK DURUMUNDA KALIYORUZ''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şöyle konuştu:

“Bugün çok daha güzel bir duygu ve düşünceyle burada olmayı istiyorduk ama iktidarın alışkanlık haline getirdiği bir kayyum uygulamasıyla karşı karşıyayız. Van halkı bir Vali seçmedi, bir belediye başkanı seçti. Üçüncü kez maalesef Van halkı kayyuma mahkum edilmek isteniyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Biz, demokrasinin tüm kuram ve kurallarının uygulanmasını istiyoruz. Ama her sabah bir soruşturma, her sabah bir kayyum, her sabah bir hukuksuzlukla uyanmak durumunda kalıyoruz. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerle ilgili 10 maddesi askıya alınmış durumda. Üzülerek söylüyorum ki; Ankara ve İstanbul’daki başsavcı, Türkiye’yi esaret altına almış durumda.

Cumhurbaşkanı İstanbul’u, Van’ı, Edirne’yi, Adıyaman’ı kaybettiği için üzülmesinin tek sebebi para. Parayı yönetmek istiyor. Biz bugün Van halkının iradesi için, demokrasi için, hukuk için buradayız. Teslim olmuyoruz, olmayacağız.

"BU SADECE VAN'IN SORUNU DEĞİL, 86 MİLYONUN SORUNU''

Bu sadece Van’ın sorunu değil, 86 milyonun sorunu. Hukuk kurallarını, anayasayı bir kez ihlal edip buna seyirci kalırsak, artık bu ülkede hiçbir seçimin anlamı olmaz. Hiç kimse ‘bana bir şey olmaz’ demesin, susarsak bir gün herkesin kapısı sabah 06.00’da çalınır."