DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan'ın görüşme notları' haberine ilişkin açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti, gazeteci Ruşen Çakır'ın terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’a ait olduğunu bildirdiği "görüşme notları" haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşen aile üyeleri ve avukatları dışında herhangi bir kaynaktan servis edilen; resmi, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Kamuoyunun bu tür içeriklere karşı dikkatli olması, sağlıklı bir diyaloğun sürdürülebilirliği ve çözüm sürecinin gerekleri açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

''ÖCALAN’IN GÖRÜŞLERİ ÇARPITILMAKTADIR''

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a atfedilen "görüşme notları" başlıklı içeriklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan ve Sayın Abdullah Öcalan’a atfedilen 'görüşme notları' başlıklı içeriklere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Daha önce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, söz konusu metinlerde herhangi bir orijinal belgeyle bağ kurulmaksızın bazı kişi ve çevrelere yönelik ifadeler eklenerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin diyalog ve çözüm zeminini zedelediğini belirtmek isteriz.

Bir kez daha açıkça vurguluyoruz:

''BELGE, NOT YA DA BİLGİYE İTİBAR EDİLMEMELİDİR''

İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşen aile üyeleri ve avukatları dışında herhangi bir kaynaktan servis edilen; resmi, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir.

Kamuoyunun bu tür içeriklere karşı dikkatli olması, sağlıklı bir diyaloğun sürdürülebilirliği ve çözüm sürecinin gerekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bütün tarafların bu konuda hassas ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."