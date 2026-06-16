DEM Parti İmralı heyetinden, TBMM Başkanı Kurtulmuş görüşmesine ilişkin açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Buluşmada, DEM Parti İmralı Heyeti’nin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve mevcut çözüm süreci ele alındı.

''ÇERÇEVE YASA' KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ ÖNEMLİ''

DEM Parti İmralı heyeti TBMM Başkanı Numan kurtulmuş ile görüştükten sonra açıklama yaptı.

İmralı heyeti yazılı açıklama yaparak, "İmralı Heyeti olarak Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde özellikle yasal adımlarla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bugün bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin ana gündemi, kamuoyunun da yakından takip ettiği çerçeve yasada gelinen aşama oldu. Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Meclis Başkanı da çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Çerçeve yasanın çıkarılmasıyla ilgili olarak somut adımların hızla atılması gerektiği konusundaki fikir birliğinin ve TBMM’nin bu konuda oynayacağı rolün teyit edilmesinin önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz" denildi.