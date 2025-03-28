DEM Parti Kadın Meclisi'nden 'polis şiddeti' tepkisi: 'Genç kadınlar taciz, şiddet ve çıplak aramaya maruz kaldı!'
DEM Parti Kadın Meclisi, "Genç kadınları hedef alarak uygulanan şiddet, kadın bedeninin hedef alınması, kadına yönelik düşman hukukunun göstergesidir. Gözaltındaki kadınlar derhal serbest bırakılmalı, bu suçu işleyen kolluk güçleri ve kolluğa bu talimatı verenler hakkında yasal işlem başlatılmalıdır" açıklamasını yaptı.
DEM Parti Kadın Meclisi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eyleme katılan kadınlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi.
"GENÇ KADINLAR GÖZALTINDA TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALDI"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti Kadın Meclisi, şu ifadelere yer verdi:
"İrade gaspına karşı günlerdir sokaklarda en demokratik hakkını kullanan genç kadınlar, kolluk güçlerinin hedefi olmuştur. Gözaltına alınan genç kadınlar, gözaltı esnası ve sonrasında taciz, şiddet ve çıplak aramaya maruz kalmıştır. Protesto eylemleri sırasında kadınlara, özellikle genç kadınlara uygulanan polis şiddeti tam da erkek egemen, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı, homofobik iktidarın iki yüzlü politikalarını göstermektedir.
Baskı, şiddet ve gözaltılarla gençlerin, genç kadınların demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sindiremeyeceksiniz. Genç kadınları hedef alarak uygulanan şiddet kadın bedeninin hedef alınması, kadına yönelik düşman hukukunun göstergesidir. Gözaltındaki kadınlar derhal serbest bırakılmalı, bu suçu işleyen kolluk güçleri ve kolluğa bu talimatı verenler hakkında yasal işlem başlatılmalıdır."
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