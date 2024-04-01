DEM Parti kayyum atanan 5 kenti geri aldı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00

Bunun yanı sıra Ağrı ve Muş illeri ilk kez kazanıldı. partinin İstanbul, İzmir ve Ankara adayları ise beklenenin altında kaldı. DEM’in Meclis Grup Başkanı Meral Danış Beştaş İstanbul’da yüzde 1.9, Ankara’da Gültan Kışanak yüzde 0.48, İzmir’de Akın Birdal ise yüzde 3.2 oy aldı.

HDP’den Diyarbakır büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na Mart 2019’da Adnan Selçuk Mızraklı kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ağustos 2019’da Diyarbakır’a İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanırken Mızraklı da Kasım 2019’da tutuklandı. Bu gelişmlerin ardından dün gerçekleşen yerel seçimde DEM Parti’nin eş başkan adayları Ayşe Serra ile Bucak Küçük kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 64.47 oyla kazandı.

Mart 2019 seçimlerinde HDP tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına Ahmet Türk ve Figen Altındağ’yı eş başkan adayı olarak göstermişti. Türk ve Altındağ bu seçimde yüzde 56.2 ile kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Aralık 2019’da Mardin’e kayyum atanmıştı. Türk, kayyum atanmasının ardından dünkü seçimde DEM Parti’den yeniden Mardin adayı olurken, yüzde 56’yla seçimi önde tamamladı.

VAN'DA YENİDEN

Kayyum atanan bir diğer il olan Van’da da DEM Parti kazandı. DEM Parti’den aday olan Abdullah Zeydan, yüzde 54.1’le kayyımdan kenti kayyumdan geri aldı. HDP, 2019’da yüzde 59.9 oyla Hakkâri’de birinci parti olmuştu. Bakanlık tarafından ise Kasım 2019’da kayyım atanmıştı. DEM Parti’nin adayı Mehmet Sıddık Akış yüzde 47.2 ile ipi göğüsledi. 2019’dan sonra kayyum atanan bir diğer il ise Batman’dı. Kayyum yönetimin altında gidilen seçimlerde DEM Parti yüzde 64.9’la birinci parti çıktı.

ALAĞAŞ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Bakanlıkça 2019’dan sonra kayyum atanan diğer iller olan Iğdır ve Siirt’te de yeniden DEM Parti seçimleri kazandı. Gerçekleşen seçimlerde Siirt’te DEM Parti’nin adayı Sofya Alağaş yüzde 50.7 oyla ipi göğüsleyen isim oldu. Iğdır da ise DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş yüzde 46.5 oyla birinci isim oldu.

KARS MHP'YE GEÇTİ

2019’da sürpriz olan kentlerden birisi Kars olmuştu. Kars’ta HDP’dan Ayhan Bilgen yüzde 29.5 ile kazanmıştı. Seçimlerin ardından Kasım 2020’de ise kente kayyum atanmıştı. Kayyum yönetiminde seçime gidilen kentte gerçekleşen seçim sonucunda kesin olmayan sonuçlara göre MHP’nin Ötüken Senger yüzde 34.9’la seçimi kazandı.

DEM Parti açısından bu seçimin sürpriz kentleri ise Ağrı ve Muş oldu. 2009 yerel seçimlerinden beri AKP’nin kazandığı bu kentler dün yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre DEM Parti tarafından kazanıldı.