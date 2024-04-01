Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları...
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi. Yayın yasağının da sona ermesiyle birlikte resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. İşte Mardin’de seçim sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...
Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için
sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882
seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.
Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp
16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi
08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık
görevlileri oyların sayımına geçti.
Mardin yurttaşlar 5 yıl boyunca yerel yönetimcilerini
belirlemek için sandığa gitti. Maridn’de sandıklar 16:00'da kapanırken seçim
yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.
İşte 31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları...
DEM Parti: Yüzde 54.14
AKP: Yüzde 30.52
Yeniden Refah: Yüzde 5.05
HÜDA Par: Yüzde 2.99
AYRINTILAR GELİYOR
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