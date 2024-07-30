DEM Partili Silvan Belediyesi sokaklardan köpekleri toplamaya başladı!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:14

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:18

Sokak hayvanlarının toplatılıp öldürülmesinin önünü açan yasa teklifi kamuoyunun büyük tepkisine rağmen Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasanın geçmesiyle birlikte belediyelerin nasıl bir tutum alacağı merak konusuyken Diyarbakır'da DEM Parti yönetimindeki bir ilçe belediyesi uygulamaya geçti.

Belediye tarafından oluşturulan ekiplerle sokak köpekleri yakalanıp, barınaklara teslim edilmeye başlandı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından, ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Fotoğraflarla birlikte yapılan açıklamada da “Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı” denildi.

Belediyenin resmi X hesabından yapılan o paylaşım, gelen büyük tepkiler üzerine kaldırıldı.

İşte yapılan paylaşım:

Meclis'teki yasa teklifinin oylamasında DEM Parti'den 35 milletvekili ret oyu kullanmış, 22 milletvekili de oylamaya katılmamıştı.