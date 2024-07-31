DEM Partili vekilden Valilik binası önünde 'Kürtçe' protesto

Yayınlanma: 31.07.2024 - 19:59

Güncelleme: 31.07.2024 - 20:00

Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına “önce Kürtçe” ve “önce dil” yazısı yazdı.

Ardından Kürtçe açıklama yapan Oduncu, "En büyük düşmanlığı Kürtlere karşı yürütüyorlar. Son birkaç gündür Kürtçeye, Kürt kültürüne dönük organize bir saldırı ve tahammülsüzlük hayata geçirilmiş durumdadır. Bu saldırı ve engellemelere karşı bir kez daha söylüyoruz; dilimiz Kürtçedir, kültürümüz Kürt kültürüdür. Her koşulda dilimize ve kültürümüze sahip çıkacağız. Dilimizi ve kültürümüzü yok edemezsiniz” dedi.