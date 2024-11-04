DEM Parti masaya oturacak mı? Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den Cumhuriyet'e özel açıklamalar

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:04

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:30

CHP’li Esenyurt Belediyesi'ne kayyumun atanması ve belediye başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından bugün de kayyum haberleri geldi. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bu kararla 3. defa kayyumun hedefi olurken Guinnes Rekorlar Kitabı’na da ‘girmiş’ oldu.

Birbiri ardına gelen kayyum kararlarından sonra gözler DEM Parti’ye çevrildi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın Meclis’te konuşsun teklifiyle ayyuka çıkan ‘Çözüm Süreci’ mi başlıyor söylentileri kayyum kararlarıyla yeni bir noktaya evrildi.

Cumhuriyet Haber Müdürü Can Uğur kamuoyunun merak ettiği soruyu DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’ye sordu. Cumhuriyet TV’ye konuşan Temelli birçok konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.