DEM Parti masaya oturacak mı? Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den Cumhuriyet'e özel açıklamalar

Türkiye güne kayyum kararlarıyla uyanırken olası bir çözüm süreci başlamadan bitti mi yorumları da peş peşe gelmeye başladı. Sürecin öne çıkan aktörü DEM Parti ne yapacak? İşte yanıtı...

DEM Parti masaya oturacak mı? Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den Cumhuriyet'e özel açıklamalar
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Can Uğur
Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:04

CHP’li Esenyurt Belediyesi'ne kayyumun atanması ve belediye başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından bugün de kayyum haberleri geldi. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bu kararla 3. defa kayyumun hedefi olurken Guinnes Rekorlar Kitabı’na da ‘girmiş’ oldu.

Birbiri ardına gelen kayyum kararlarından sonra gözler DEM Parti’ye çevrildi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın Meclis’te konuşsun teklifiyle ayyuka çıkan ‘Çözüm Süreci’ mi başlıyor söylentileri kayyum kararlarıyla yeni bir noktaya evrildi.

Cumhuriyet Haber Müdürü Can Uğur kamuoyunun merak ettiği soruyu DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’ye sordu. Cumhuriyet TV’ye konuşan Temelli birçok konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Etiketler: #DEM #Dem Parti #kayyum #Sezai Temelli

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