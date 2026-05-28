DEM Parti, MHP’ye bayram ziyaretinde bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldığı DEM Parti heyetini MHP’de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Ziyarette Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Mahfuz Güleryüz, bayramdan sonra somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

''BİNLERCE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu ise Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu sorunlarını geride bıraktığında daha da güçlü olacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini yurttaşlara anlatmak için her iki parti temsilcisi de binlerce görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.