DEM Parti, muhalefete kapı açtı: 'Kent uzlaşısı'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyareti sonrasında DEM Parti, yerel seçim gündemiyle parti meclisini topladı. DEM Parti’de “Her yerde aday çıkarma” siyaseti “kent uzlaşısı”na evrildi. Yerel seçimlere yönelik belirlenen “müzakere” tutumu için MYK’ye ve eş başkanlara yetki verildi.
DEM Parti Parti Meclisi (PM), önceki gün yerel seçim gündemiyle toplandı. Toplantının ardından dün, sonuç bildirgesi yayımlandı. Açıklamada iktidarın, “şiddeti tek pusulası haline getirdiği” vurgulandı.
Yerel seçimlere yönelik ilkesel tutum belirlenen toplantıda, bu konuda MYK’ye ve eş başkanlara yetki verildi. Bildirgede, “Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız” ifadeleri kullanıldı. Kayyum atanan belediyelerin geri alınacağı, daha önce kazanılmayan belediyeler için de “çeşitli işbirlikleri ve güç birlikleri kurulacağı” aktarılırken “kent uzlaşısı zeminini oluşturmak” ise öncelikli görev olarak sayıldı.
Parti, birinci ve ikinci parti konumunda olduğu tüm illeri, “iddialı olunan iller” olarak nitelendirerek buralarda kendi adaylarıyla seçime gireceklerine işaret ediyor. Parti, düşük oy aldığı illerde ise adaylık için eğilim yoklaması yapmakla birlikte “kent uzlaşısı”nı devreye alacak. “Bölgenin örgütlü kesimleri ve duyarlı yurttaşları ile bir araya gelineceğine” işaret eden parti kaynakları, o bölgedeki kararı bu uzlaşıya göre netleştirecek.
‘HALKIN ORTAK ÇIKARI’
Partililer “Halkın çıkarına olmayan tek bir denklemin bile kurulmasına izin verilmeyeceği, bu uzlaşının yalnızca sandık odaklı değil, sonrası da kapsayan bir katılımcı demokrasi olarak görüldüğünü” söylüyor. “Bu, aday çıkarmamayı da kapsıyor mu” sorusuna ise “Halkın ortak çıkarı bunu kapsıyorsa, bu da yapılır” yanıtı veriliyor. Uzlaşının “AKP ile görüşmeyi de kapsayıp kapsamadığı” yönündeki soruya karşılık ise partinin işaret ettiği ilkelere dikkat çekiliyor. Partililer, “Eğer iktidar bunları kapsıyorsa, zaten kendisi değişmiş demektir” yanıtı veriyor.
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