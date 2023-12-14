CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti ziyaretinin perde arkası: İşbirliği için uzlaştılar

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Yerel seçimler için İYİ Parti’ye yaptığı işbirliği teklifi reddedilen CHP lideri Özgür Özel, dün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM) ziyaret etti. Özel, DEM Parti Genel Merkezi’nde Eşbaşkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı ziyaret etti. Özel’in bu ziyaretinin yerel seçimlere tek başına girme eğiliminde olan DEM Parti’nin hafta sonu gerçekleştireceği ve 81 ilde aday çıkartma konusunu ele alınacağı parti meclisi toplantısı öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.

Liderler görüşme öncesi yaptıkları açıklamalarla da birbirlerine mesaj gönderdi. CHP lideri Özel, “Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim” dedi. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan da 2019’daki yerel seçimlerde büyükşehirlerde aday çıkarmadıklarını anımsatarak, “2019 yılında seçim sonucunu belirleyen kaybettir-kazan formülünü kazan-kazan formülüyle tekrar güncelliyoruz” ifadelerini kullandı. Liderler, bu açıklamaları gündemdeyken buluşma sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

‘DİYALOĞUMUZ SÜRECEK’

Görüşmede DEM Parti belediyelerine atanan kayyumlar gibi pek çok farklı konuyu ele aldıklarını söyleyen Bakırhan, “Türkiye’nin yaşadığı meseleleri konuştuk. Muhalefet, siyasi partiler sorunları diyalogla çözer. Yoğun sorun yaşadığımız süreçte muhalefetin daha fazla müzakereye ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde bu müzakere süreci devam eder” dedi.

CHP lideri Özel de bir nezaket ziyareti yaptığını vurgulayarak “Partiler arası diyalog ülke demokrasisi, toplumsal barış açısından önemli temel taşlardandır. Onlar da bizden hemen önce kurultay yapmışlardı. Partimizden bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Bugün o ziyareti gerçekleştirdim. Karşılıklı başarı dileklerini ifade ettik. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye’yi, dünyayı, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçlerde karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu görüşmelerin Türkiye demokrasisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EŞ BAŞKAN’ SÖZÜ DİKKAT ÇEKTİ



DEM eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları’nın konuşmasına başlarken Özel’e “CHP’nin eşbaşkanı diyesim geldi” diye hitap etmesi de dikkat çekti. Hatimoğulları, “Buradan kendisine biz de hayırlı olsun dileğimizi iletiyoruz. Bir araya gelmişken Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal süreci, demokrasi krizini değerlendirdik. Tüm siyasi partilerin esasen Türkiye’nin sorunlarını konuşmak üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şey. Bu konuda siyasi partiler zengin deneyimlere sahip değil. Türkiye böyle bir tabloya özlem duymaktadır. Umut ediyoruz ki bu konuda yol alırız” ifadelerini kullandı.

‘İŞBİRLİĞİNE KAPI AÇILDI’

Görüşmeyi değerlendiren DEM Parti kanadı, olası ittifak ya da yerelde işbirlikleri için sundukları “şeffaflık” beklentileri karşısında Özel’in genel merkezlerine yaptıkları ziyaretin ve birlikte verdikleri görüntünün değerli olduğunu söylüyor. DEM Parti MYK’sinde, tüm illerde aday çıkarma yönünde eğilim oluştuğunu anımsatan parti kaynakları, “Özel’in ziyaretiyle birlikte işbirliğine ve ittifak görüşmelerine yeniden kapının açıldığına” işaret ediyor. Partide, “Özel’in ziyaretiyle birlikte yeni ihtimaller masaya geldi. Bunlar değerlendirilecek” görüşü aktarılıyor.

PARTİLER AYRI ÇALIŞACAK

Edinilen bilgiye göre iki parti de ilk olarak kendi kurullarında yerelde işbirliğine ve bunun yöntemlerine yönelik çalışma yapacak.

DEM Parti kaynakları il bazında olacak bu çalışmaların sonucunda iki partinin kurullarının ortak bir çalışma yapma ihtimalini gündeme getirebileceğini söylüyor. Ancak bu konunun da önce partinin yetkili organlarında değerlendirileceği belirtiliyor. Öte yandan eş genel başkanların, parti yönetimine ziyaretle ilgili detayları aktaracağı belirtilirken, 16 Aralık’ta düzenlenecek DEM Parti Meclisi toplantısında da konunun görüşüleceği kaydediliyor. PM toplantısında yerel seçime yönelik bir karar çıkması beklenmezken, “bir eğilimin mutlaka oluşacağı, bu konuda MYK’ye ve eş genel başkanlara yetki verilebileceği” öngörülüyor.

SAHADA BEKLENTİ VAR

DEM Parti’ye yapılan ziyareti değerlendiren CHP kanadı da Özel’in DEM Parti’ye “tüm Türkiye’yi kapsayan bir genel ittifak önerisiyle gitmediğini” vurguluyor. Görüşmede bir belediye adı, bir il ya da başkan adayı konusunun gündeme gelmediğini söyleyen kaynaklar, “bazı bölgelerde, yerel örgütlerin anlaşabileceği yerlerde partilerin o bölgeye özel ortak çalışılabileceğine yönelik bir değerlendirme yapıldığını” aktardı.

İki parti kurullarının başta İstanbul ve Ankara gibi metropolleri kent kent masaya yatıracakları öğrenildi. Toplantıda ayrıca “AKP ve MHP’nin seçimleri tekrar kazanmaması, buna karşı tüm muhalefetin işbirliği yapması gerektiğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu da” kaydedildi.

CHP’nin hedefinin son güne kadar tüm partilerle işbirliği ihtimalini denemek olduğunu söyleyen kurmaylar, “Milletvekillerimiz sahaya gittiğinde tabanlarda böyle bir beklenti olduğunu da anlattı. Toplu bir ittifak yerine, yerelde tabandaki bu beklentilere göre davranılabilir. Sadece DEM Parti için değil, parti tabanları yerelde anlaştıysa sadece o yere özel bir işbirliği konusu İYİ Parti de dahil tüm partiler için konuşulabilir. Rant düzeninin yeniden gelmemesini isteyen tüm partilerle seçim gününe kadar işbirliği görüşmesi olabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

SANDIKTA BİRLİK HEDEFİ

CHP’nin İYİ Parti, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM Parti ziyaretleriyle “işbirliği olmasa bile sandıkta tüm seçmenleri birleştirme” hedefine uygun davrandığı ifade edildi. Kurmaylar “sadece DEM Parti seçmenini değil; Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerle görüşülerek CHP içinde olan ancak kırgın kalan kesimleri de tekrar kazanmaya çalıştığını, İYİ Parti’ye karşı nezaketini sürdürerek de İYİ Parti seçmenini kazanmaya çalıştığını” vurguluyor. Böylece sandıkta farklı seçmenlerin CHP’de toplandığı bir sandık ittifakının sağlanabileceğini söyleyen partililer, işbirliği ihtimalinin de bu şekilde canlı kaldığını belirtiyor.