DEM Parti'de yerel seçim için gündem önseçim

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Bazı illerde iktidara kaybettirme, iddialı olunan illerde ise belediyeyi kazanma olarak nitelendirilen “kaybettir-kazan” formülünü, tüm illerde aday çıkararak, “kazan-kazan” formülüne çeviren DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretiyle birlikte yerelde işbirliği ihtimalini de gündemine aldı. 16 Aralık’taki Parti Meclis’inde konunun geniş olarak ele alınması beklenirken, partinin gündeminde ise yerelde aday belirlemeye yönelik önseçim var.

HEDEP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, daha önce önseçimi “Sandık başına giden kişi, hem ilçe hem il hem de büyükşehir belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediğini oylayacak. Oylamanın sağlıklı olması ve çoğulculuğun sağlanması için gerekirse düğün salonlarında sandıklar kurulacak” sözleriyle açıklamıştı.

Parti kaynakları, özellikle partinin iddialı olduğu bölgelere yönelik önseçim yapacağına işaret ediyor. 200’ün üzerinde yerde partinin kazanmak için yola çıkacağına, bu bölgeler için de aday belirlemek için sandık kurulacağına dikkat çeken partililer, 81 ilin tamamında önseçime gitmek içinse şartların uygun olmadığına dikkat çekiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE EĞİLİM

Partinin, daha önce de aday çıkarmadığı yerler olduğuna işaret edilerek, “Her yerde aday çıkarmayabiliriz. Bu daha önce de olmuştu” değerlendirmesi yapılıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere bazı kentler için de önseçim yerine eğilim yoklaması gündemde. Bu eğilim yoklamalarında ise parti üyelerinin oy kullanmayacağı; geniş katılımlı şekilde demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve bileşenlerin de eğilim yoklamasında görüşlerini aktaracağı vurgulanıyor.

‘TABAN KARŞI’

Öte yandan parti, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaşanan ittifak ve arka kapı görüşmeleri konusuna da dikkat çekiyor. Tabanın, bu konuda partiye yüksek perdeden tepki gösterdiğinin değerlendirildiğini söyleyen parti kaynakları, bu nedenle sık sık “şeffaflık” vurgusu yapıyor. Olası işbirliği ya da ittifak görüşmelerinin bu nedenle kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde olması gerektiğinin vurgulandığını söyleyen kaynaklar, “arka kapı görüşmelerine tabanın karşı olduğunu” kaydediyor.