DEM Parti'nin İmamoğlu ziyareti için tarih belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 19 Haziran'da Silivri Cezaevi'nde ziyaretlerde bulunacak.

DEM Parti heyeti; Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Bekir Kaya, Resul Emrah Şahan, Can Atalay, Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi ile görüşecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Rüştü Tiryaki, 19 Haziran Perşembe günü Silivri Cezaevinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, siyasi tutsaklardan Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi ile görüşecektir. Sabah mesai saatiyle başlayacak olan görüşmelerin gün boyu sürmesi beklenmektedir."



