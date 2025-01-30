DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Tecridi kaldırın gazeteciler gitsin Öcalan'a sorularını sorsun'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 20:19

Güncelleme: 30.01.2025 - 20:19

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doğan, DEM Parti belediyelerine atanan kayyumlara tepki gösterdi.

Doğan, "Ceza verildiği için kayyım atanmıyor belediyelerimize, kayyım atanmak istendiği için ceza veriliyor. Ya da biliyorsunuz, Hakkari Belediye Eş Başkanımıza yapıldığı gibi tutuklanıyor, sonra bir gerekçe bulunmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

"TECRİDİ KALDIRIN"

İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüşmelere ilişkin de konuşan Doğan, şunları söyledi:

"Yaptığımız çağrıların tamamı, küçücük de olsa barış ve demokratik çözüm ihtimalini güçlendirme çağrılarıdır; asla zayıflatma, engelleme çağrıları değildir. Kamuoyuna sürekli iktidarın bütün elindeki araçlarla bunlar pompalanıyor. Yalan ve yanlış haberler, kulis haberi diye sürekli dolaşıma sokuluyor. Bunun için tüm araçlar seferber ediliyor. Kaldırın tecridi de Türkiye’de merak eden gazeteciler gitsin Sayın Öcalan’ı görsün, sorularını sorsun. Bunun bir süreç olup olmadığını merak eden barolar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, siyasetçiler, farklı kesimler gitsinler eğer gitmek istiyorlarsa. Herkes gitsin. Koşulları oluşturun artık. Aylardır konuşuyoruz. Konuşmanın ötesine geçmek gerekiyor artık."