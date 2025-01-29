DEM Partili milletvekilinden ‘kayyum’ tepkisi: 'Ya, benim istediğimi seçersiniz ya da ben gasbederim' diyorsunuz’

Yayınlanma: 29.01.2025 - 20:44

Güncelleme: 29.01.2025 - 20:44

DEM Parti'nin kayyum uygulamalarının neden olduğu toplumsal tahribatların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklamak için söz alan DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, şunları söyledi:

"Kayyum uygulaması bir darbedir; seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması, seçilmiş belediye meclislerinin görevden uzaklaştırılması, yerlerine atanmış bir valinin vali yardımcısının ve kaymakamın görevlendirilmesi bir darbedir, tıpkı seçilmiş Meclis'in lağvedilmesi ve atanmış askerlerin el koyması gibi. Türkiye siyasi tarihi yazıldığında en karanlık olaylardan biri seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum atanması olarak yazılacaktır. 60 darbesi ne ise, 82 darbesi ne ise, 71 Muhtırası ne ise, 28 Şubat ve 15 Temmuz ne ise kayyum darbeleri de odur, her ikisinin de dayandığı bir darbe yasası vardır. Kayyum darbesine olanak tanıyan 5393 sayılı Yasa'nın 45'inci maddesi Türkiye'deki bütün seçim yasalarının yok sayılması anlamına gelmektedir; Anayasa’nın yok sayılması anlamına gelmektedir, seçimlere dair 298 sayılı Yasa'nın yok sayılması anlamına gelmektedir. Mahallî idare seçimlerini düzenleyen 2972 sayılı Yasa'nın bütün maddelerinin yok sayılması anlamına gelmektedir ve aynı zamanda Anayasa'yı yok saymak anlamına gelmektedir.

“ANAYASAYI İHLALDEN YARGILANACAKLAR”

Bugün değil ama bir gün bu Anayasa'yı ihlal eden o valiler, o kaymakamlar, o vali yardımcıları ve o İçişleri Bakanları, emin olun, Anayasa'yı ihlalden yargılanacaklardır. Çünkü kayyum atadığınız kimseyle ilgili, yürüttükleri görevle ilgili bir suçlama yok. En son görevden aldığınız Safiye Alağaş arkadaşımız, Siirt Belediye Başkanı ne için görevden uzaklaştırıldı, biliyor musunuz? Örgüt üyeliğinden altı yıl üç ay hapis cezası verildi. İsteyen herkesle duruşma tutanağını paylaşabiliriz. Belediye Eş Başkanımızla ilgili dün verilen mahkeme kararı ne biliyor musunuz? Tek bir tane suçlama var Belediye Başkanımıza: 'Jin News' adlı şirketin müdürü olmak ve imza yetkilisi olmak. İnternet haberciliği yapan, Ticaret Sicili Gazetesi'nde kaydı olan, ticaret siciline kaydedilmiş bir şirketin müdürü olduğu için altı yıl üç ay hapis cezasıyla cezalandırıldı Belediye Başkanımız. 'Ya, benim istediğimi seçersiniz ya da ben gasbederim' diyorsunuz. Darbecisiniz ve darbeci olarak anılacaksınız.”