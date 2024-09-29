DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:23

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Eylül'de DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlandığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, olayın şüphesinin M.K. olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin sahte plakalı araçla olayı düzenlediği, T.Ç. ve İ.G. ile irtibatlı olduğunu da tespit etti. Şüphelilerden T.Ç. gözaltına alınırken, İ.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, gözaltındaki şüphelilerden M.K'nin "kasten yaralama", "parada sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.


Etiketler: #Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi #Sultangazi

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