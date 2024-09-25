TÜSİAD heyeti DEM Parti'yi ziyaret etti

TÜSİAD başkanı Orhan Turan'ın liderlik ettiği bir heyet, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. DEM Parti tarafından, görüşmede "güncel gelişmeler, ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelerin konuşulduğu" aktarıldı.

TÜSİAD heyeti DEM Parti'yi ziyaret etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:27

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan, Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin (DEM Parti) Ankara'da bulunan genel merkezini ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada "TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan Genel Merkezimizi ziyaret etti. Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcımız Özlem Gündüz ve Milletvekilimiz Saruhan Oluç tarafından karşılanan TÜSİAD heyetiyle güncel gelişmeler, ekonominin durumu, hukuk ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Etiketler: #Dem Parti #tüsiad

İlgili Haberler

DEM Parti'den Narin Güran'ın mezarına ziyaret: 'Bu sıradan bir cinayet değil'

DEM Parti'den Narin Güran'ın mezarına ziyaret: 'Bu sıradan bir cinayet değil'
MHP ile DEM Parti arasındaki tartışma büyüyor

MHP ile DEM Parti arasındaki tartışma büyüyor
'Parti yönetimini uyarıyorum' diyerek duyurdu: CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!

'Parti yönetimini uyarıyorum' diyerek duyurdu: CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler