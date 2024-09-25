TÜSİAD heyeti DEM Parti'yi ziyaret etti

Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:27

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:27

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan, Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin (DEM Parti) Ankara'da bulunan genel merkezini ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada "TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan Genel Merkezimizi ziyaret etti. Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcımız Özlem Gündüz ve Milletvekilimiz Saruhan Oluç tarafından karşılanan TÜSİAD heyetiyle güncel gelişmeler, ekonominin durumu, hukuk ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.