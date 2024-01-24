Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:08

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Neslihan Şadal seçildi. Peki, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Neslihan Şadal kimdir? Neslihan Şadal kaç yaşında, nereli?

NESLİHAN ŞADAL KİMDİR?

Neslihan Şedal, 1988 yılında Yüksekova’da doğdu. İlk orta öğrenimini Van’da tamamladı. Üniversite öğrenimini Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı.

Mezun olduktan sonra mahalle meclisinde yer aldı. Özalp belediyesi kadın politikaları müdürlüğünde çalışan Şedal, kadına şiddet ve zorla yerinden göç ettirilen aileler üzerine proje çalışmalarında yer aldı. Kadın eğitim araştırma, kadın ekonomisini geliştirme alanında birçok projeyi hayata geçirdi.

2016 yılında belediyelere kayyum atanmasıyla belediyedeki görev ve işinden istifa etti. 7 yıldır jineoloji alanında çalışan Şedal, 3 yıl jineoloji dergisinde yayın kurulu üyesi olarak devam etti.