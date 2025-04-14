DEM Parti ve Adalet Bakanı Tunç görüşmesinin tarihi belli oldu

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:57

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:07

DEM Parti İmralı heyeti; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile cuma günü görüşecek.

GÖRÜŞMEDE "TARİH" KARMAŞASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma günü DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti heyeti ile perşembe günü görüşeceğini açıklamıştı.

Ardından Adalet Bakanlığı cephesinden yapılan açıklamada ise "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, DEM Parti Heyeti ile Cuma günü saat 14.00'te görüşecektir" denildi.

'GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK'

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında görüşme ile ilgili, "Bu hafta İmralı heyetimiz, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız, bu yasal zeminden yoksun bir şekilde süreç ilerletilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, 'umut hakkı' ile ilgili kanun teklifini de TBMM'ye sunduklarını söyledi.

HEYET ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılmıştı. Saray'daki görüşme 1 saat 25 dakika sürmüştü.

DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve umut verici bir atmosferde geçtiği ifade edilmişti.

PERVİN BULDAN DUYURMUŞTU: 'SÜREÇTE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ'

Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İmralı heyeti üyesi ve DEM Parti Van Milletvekilli Pervin Buldan, hem görüşmenin içeriği hem de sürecin devamı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Medya Haber'e konuşan Buldan, 'yeni bir aşamaya' geçildiğini belirtirken yasal adımlara ihtiyaç olduğunu ve bunun için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini söylemişti.

Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacak" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Adalet Bakanı ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanı ile yapılacak olan görüşme de önemli bir görüşme olacak. İşte belki de çıkarılacak olan yasaları orada gözden geçireceğiz, tartışacağız, nelerin yapılması gerektiğine dair fikir alışverişi yapacağız. Sadece Adalet Bakanı ile sınırlı değil, parlamentoda yasaların çıkmasıyla ilgili birçok temasta bulunacağız."