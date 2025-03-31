DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı: MHP'li Büyükataman'dan dikkat çeken açıklama

MHP heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi. İki parti ilk kez bayramlaştı. MHP'li İsmet Büyükataman, "MHP olarak bu bayramda Sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" dedi.

DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı: MHP'li Büyükataman'dan dikkat çeken açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:46

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreçte iki kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu. 

İLK KEZ BAYRAMLAŞTILAR

MHP heyeti DEM Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

BÜYÜKATAMAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP'li İsmet Büyükataman, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" dedi.


Etiketler: #MHP #Dem Parti

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